名古屋の繁華街がまた少し変わります。

【写真を見る】新ランドマーク｢HAERA｣開業で名古屋･栄が変わる!? 来年2月｢名古屋PARCO南館｣が営業終了 閉館の理由は？

「名古屋PARCO南館」が来年2月に営業終了します。東館や西館などは残るので、この閉館は攻めの姿勢の表れという見方もできます。

名古屋・栄を地図で確認してみましょう。久屋大通り沿いは今年6月にオープンする「HAERA」、「松坂屋名古屋店本館」はリニューアルし生まれ変わりました。「松坂屋名古屋店南館」は大規模リニューアル中で来年春に開業予定。そして、「名古屋PARCO南館」が来年2月に営業を終了。

「名古屋PARCO南館」閉館の理由は？

では、「名古屋PARCO南館」の閉館理由はなんなのか？



ターゲット層を見てみると、「PARCO」はエンタメやカルチャーに敏感な10代･20代の若者。「松坂屋」は50代以上でしたが、リニューアルによって30代以上と幅を広げつつあります。「HAERA」はこれらを融合した全世代がターゲットですが、百貨店ほどかしこまらずにふらっとカジュアルに入れる一方で、ラグジュアリーな雰囲気も残すということです。



南館閉館の理由は「PARCOも運営するHAERAにも力を入れるため」ということで、限られたリソースの選択と集中によって、名古屋の繁華街がまた生まれ変わります。