布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、北海道を散策する姿を収めたプライベートショットを公開した。

【写真】ブルーのシャツにデニム姿で北海道を訪れた布袋寅泰

■布袋寅泰「余市は、やはり何故か『ただいま』と言いたくなる街です」

布袋は「神出鬼没のホテイさん、今日は北海道、小樽から余市へ」とコメントし、複数枚の写真を披露した。写し出されたのは、白Tシャツに爽やかなブルーのシャツ、デニムと白のスニーカーを合わせた軽快なスタイリングの布袋。小樽の”船見坂”の坂名標に身を預け、柔らかな微笑みを浮かべる姿（1枚目）からは、旅を楽しむ幸福感を感じることができる。続けて、歴史の重みを感じさせる小樽運河の石造り倉庫群の前で佇む姿（2枚目）、余市蒸溜所にあるショップ「ノースランド」の前での様子（3枚目）、そして余市が誇るオブジェ“透明りんご”でのショット（4枚目）などを公開している。

さらに「布袋家の歴史の大切な一部である余市は、やはり何故か『ただいま』と言いたくなる街です」と一文が添えられており、自身のルーツについて語った。

SNSには「ブルーのシャツが爽やか」「素敵な場所」「リラックスされてますね」「どの写真も素敵です」といったコメントが集まっている。

■余市のワイン醸造所“ドメーヌ・タカヒコ”を訪問

続いて布袋が訪れたのは、余市のドメーヌ・タカヒコ。布袋は、「世界的に評価の高いドメーヌ・タカヒコの曽我貴彦さんと会い、ワインへの情熱、そして余市への深い愛を熱く語ってもらった」と綴り、ワインの樽が並ぶ熟成庫の前でワインボトルを手にした曽我氏と並ぶ貴重な2ショット（1枚目）を公開した。続けて、ワイナリーでテイスティングを重ね、曽我氏と言葉を交わす中で「自分の音楽への情熱が、誰かの情熱を支えていた。その事実に、静かに胸が熱くなった」と心情を綴っている。

さらに、布袋は自身のルーツについても言及した。「八戸の鮫の港から樺太の大泊へ渡り、戦後この地にたどり着いた布袋家。本当は八戸へ戻りたかったけれど、いくつもの海峡を越える不安から、余市に根を下ろしたと聞いている」と布袋家と余市の関わりについて語った。そして、「余市は、時代を越えてルーツを繋ぐ運命の場所なのだと、あらためて気付かされた一泊旅行だった」と旅の感想を添えて締めくくった。