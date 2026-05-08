ゴディバ、アイスコレクションに「カップケーキアイス」「バーアイス」「サンドアイス」などを追加し「アイスギフトセット」を刷新
ゴディバ ジャパンは、上質なチョコレートと厳選した素材で作り上げたゴディバのアイスコレクションに、「カップケーキアイス」や「バーアイス」、「サンドアイス」の新フレーバーをラインアップする。新アイスコレクションとリニューアルした「アイスギフトセット」は、5月13日から、全国のゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップで販売する。なお、一部取扱いの無い店舗がある。
「ミルクチョコレート＆ヘーゼルナッツ カップケーキアイス」は、ミルクチョコレートアイスとヘーゼルナッツアイスを重ね、センターにはビスキュイショコラを忍ばせた。チョコレートのコクとナッツの香ばしさが調和し、層ごとに異なる味わいと食感を楽しめる。
「ダークチョコレート＆ラズベリー カップケーキアイス」は、ダークチョコレートアイスに程よい酸味のラズベリーアイスを合わせ、センターにはビスキュイショコラを忍ばせた。ビターなチョコレートとフルーツの華やかさが調和する奥行きのある味わいになっている。
「レモンチーズケーキ カップケーキアイス」は、爽やかなレモンアイスと、やさしい甘さのホワイトチョコとチーズのアイスに、センターにはビスキュイショコラを忍ばせた。すっきりとした後味が心地よく広がる上品な味わいになっている。
「オレンジマンゴー＆チョコレート バーアイス」は、濃厚なダークチョコレートジェラートと爽やかなオレンジとマンゴーのソースを重ねた2層仕立て。スライスオレンジが鮮やかな彩りを添え、ビターなチョコレートとフレッシュなフルーツの香りが引き立てあい、絶妙なハーモニーを奏でる。
「フランボワーズ＆チョコレート バーアイス」は、まろやかなミルクチョコレートジェラートと甘酸っぱいフランボワーズソースを重ねた2層仕立て。トッピングのミックスベリーがアクセントとなり、フルーティーで程良い酸味と濃厚なミルクチョコレートが絶妙なハーモニーを奏でる。
「ダブルチョコレート サンドアイス」は、カカオ香るミルクチョコレートアイスに、なめらかなダークチョコレートガナッシュを忍ばせ、ココアサブレ生地でサンドした。サクサク、ほろっとしたサブレとなめらかなアイスが織りなす贅沢な味わいが楽しめる。
「ピスタチオチョコレート サンドアイス」は、濃厚でコク深いピスタチオチョコレートアイスに、甘酸っぱいラズベリーソースを忍ばせ、ココアサブレ生地でサンドした。サクサク、ほろっとしたサブレとなめらかなアイスが織りなす贅沢な味わいが楽しめる。
「ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ」は、厳選したカカオ72％のクーベルチュールを使用したダークチョコレートソルベに、爽やかな酸味のラズベリーソルベを合わせた。トッピングのチョコレートカールズチップをアクセントに、ビターなカカオの風味とフルーツの華やかさが引き立て合い、奥行きのある味わいを楽しめる。
2026年「アイスギフトセット」では、ゴディバからチョコレートを楽しむ上質なアイスクリームセットを届ける。まろやかな口どけと深い味わいを堪能してほしい考え。
［小売価格］
ミルクチョコレート＆ヘーゼルナッツカップケーキアイス：594円
ダークチョコレート＆ラズベリーカップケーキアイス：594円
レモンチーズケーキカップケーキアイス：594円
オレンジマンゴー＆チョコレートバーアイス：518円
フランボワーズ＆チョコレートバーアイス：518円
ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ：475円
ミルクチョコレート＆チョコレートチップ：475円
カカオ72％ダークチョコレート：475円
ヘーゼルナッツダーク＆ミルクチョコレート：475円
ストロベリー＆チョコレートチップ：475円
マダガスカルバニラ：475円
アイスコレクション8個入：5400円
アイスコレクション14個入：8640円
アイスシーズナルコレクション8個入：5400円
アイスシーズナルコレクション14個入：8640円
アイスコレクション6個入：4104円
アイスコレクション10個入：5400円
カップアイス＆サンドアイス8個入：5400円
カップアイス＆あまおう苺ショコラアイス10個入：5940円
アイスアソートコレクション13個入：8640円
アイスバラエティーコレクション10個入：5400円
アイスバラエティーコレクション16個入：8640円
アイススイーツコレクション6個入：4536円
パフェアイス6個入：4536円
あまおう苺ショコラアイス8個入：4536円
（すべて税込）
［発売日］5月13日（水）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp