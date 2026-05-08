ゴディバ ジャパンは、上質なチョコレートと厳選した素材で作り上げたゴディバのアイスコレクションに、「カップケーキアイス」や「バーアイス」、「サンドアイス」の新フレーバーをラインアップする。新アイスコレクションとリニューアルした「アイスギフトセット」は、5月13日から、全国のゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップで販売する。なお、一部取扱いの無い店舗がある。

「ミルクチョコレート＆ヘーゼルナッツ カップケーキアイス」は、ミルクチョコレートアイスとヘーゼルナッツアイスを重ね、センターにはビスキュイショコラを忍ばせた。チョコレートのコクとナッツの香ばしさが調和し、層ごとに異なる味わいと食感を楽しめる。

「ダークチョコレート＆ラズベリー カップケーキアイス」は、ダークチョコレートアイスに程よい酸味のラズベリーアイスを合わせ、センターにはビスキュイショコラを忍ばせた。ビターなチョコレートとフルーツの華やかさが調和する奥行きのある味わいになっている。

「レモンチーズケーキ カップケーキアイス」は、爽やかなレモンアイスと、やさしい甘さのホワイトチョコとチーズのアイスに、センターにはビスキュイショコラを忍ばせた。すっきりとした後味が心地よく広がる上品な味わいになっている。



「フランボワーズ＆チョコレート バーアイス」「オレンジマンゴー＆チョコレート バーアイス」

「オレンジマンゴー＆チョコレート バーアイス」は、濃厚なダークチョコレートジェラートと爽やかなオレンジとマンゴーのソースを重ねた2層仕立て。スライスオレンジが鮮やかな彩りを添え、ビターなチョコレートとフレッシュなフルーツの香りが引き立てあい、絶妙なハーモニーを奏でる。

「フランボワーズ＆チョコレート バーアイス」は、まろやかなミルクチョコレートジェラートと甘酸っぱいフランボワーズソースを重ねた2層仕立て。トッピングのミックスベリーがアクセントとなり、フルーティーで程良い酸味と濃厚なミルクチョコレートが絶妙なハーモニーを奏でる。



「ピスタチオチョコレート サンドアイス」「ダブルチョコレート サンドアイス」

「ダブルチョコレート サンドアイス」は、カカオ香るミルクチョコレートアイスに、なめらかなダークチョコレートガナッシュを忍ばせ、ココアサブレ生地でサンドした。サクサク、ほろっとしたサブレとなめらかなアイスが織りなす贅沢な味わいが楽しめる。

「ピスタチオチョコレート サンドアイス」は、濃厚でコク深いピスタチオチョコレートアイスに、甘酸っぱいラズベリーソースを忍ばせ、ココアサブレ生地でサンドした。サクサク、ほろっとしたサブレとなめらかなアイスが織りなす贅沢な味わいが楽しめる。



「ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ」

「ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ」は、厳選したカカオ72％のクーベルチュールを使用したダークチョコレートソルベに、爽やかな酸味のラズベリーソルベを合わせた。トッピングのチョコレートカールズチップをアクセントに、ビターなカカオの風味とフルーツの華やかさが引き立て合い、奥行きのある味わいを楽しめる。

2026年「アイスギフトセット」では、ゴディバからチョコレートを楽しむ上質なアイスクリームセットを届ける。まろやかな口どけと深い味わいを堪能してほしい考え。

［小売価格］

ミルクチョコレート＆ヘーゼルナッツカップケーキアイス：594円

ダークチョコレート＆ラズベリーカップケーキアイス：594円

レモンチーズケーキカップケーキアイス：594円

オレンジマンゴー＆チョコレートバーアイス：518円

フランボワーズ＆チョコレートバーアイス：518円

ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ：475円

ミルクチョコレート＆チョコレートチップ：475円

カカオ72％ダークチョコレート：475円

ヘーゼルナッツダーク＆ミルクチョコレート：475円

ストロベリー＆チョコレートチップ：475円

マダガスカルバニラ：475円

アイスコレクション8個入：5400円

アイスコレクション14個入：8640円

アイスシーズナルコレクション8個入：5400円

アイスシーズナルコレクション14個入：8640円

アイスコレクション6個入：4104円

アイスコレクション10個入：5400円

カップアイス＆サンドアイス8個入：5400円

カップアイス＆あまおう苺ショコラアイス10個入：5940円

アイスアソートコレクション13個入：8640円

アイスバラエティーコレクション10個入：5400円

アイスバラエティーコレクション16個入：8640円

アイススイーツコレクション6個入：4536円

パフェアイス6個入：4536円

あまおう苺ショコラアイス8個入：4536円

（すべて税込）

［発売日］5月13日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp