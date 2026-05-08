きょう8日（金）午後は東・北日本で雨や雷雨になるでしょう。関東は北部を中心に発雷確率が高く、天気が急変するおそれがあります。宇都宮市では先日、ダウンバーストによる突風被害が発生したばかりです。きょう8日（金）午後も空模様の変化にお気をつけください。

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【宇都宮など 関東北部は大気が非常に不安定】

きょう8日（金）は上空に強い寒気を伴う低気圧が近づきます。午後は東・北日本の広い範囲で雨や雷雨となりそうです。夕方ごろは関東北部で発雷確率が高く、急な激しい雨・落雷・突風・ひょうなどに注意が必要です。

【天気が急変するサインとは】

たとえ晴れ間があったとしても、急に黒い雲が近づいてきた・雲の下が垂れ下がってきた・急に冷たい風が吹いてきた・遠くで雷の音が聞こえた、などは天気が急変するサインとなります。すぐに頑丈な建物の中に移動をするようにしてください。

【西日本午後は天気回復し夏日も】

きょう8日（金）午前中は雲が広がって所々で雨の降った西日本は、午後は天気が回復するでしょう。太平洋側を中心に25℃以上の夏日になりそうです。名古屋や東京も、雲が広がる中でも日ざしが届いて夏日になるでしょう。東京は27℃で湿度も高く、蒸し暑く感じられそうです。

【きょう8日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 :17℃ 釧路:17℃

青森 :19℃ 盛岡:23℃

仙台 :25℃ 新潟:23℃

長野 :24℃ 金沢:22℃

名古屋:25℃ 東京:27℃

大阪 :26℃ 岡山:24℃

広島 :23℃ 松江:21℃

高知 :26℃ 福岡:21℃

鹿児島:25℃ 那覇:29℃

【あす9日（土）は北日本で警報級暴風に】

あす9日（土）も北陸から北日本の日本海側では雨が降り、北海道では湿った雪の降る所もありそうです。また、北日本は西からの風が強まるでしょう。東北の太平洋側では空気が乾燥するため、山林火災が発生しやすくなります。火の取り扱いにくれぐれもお気をつけください。