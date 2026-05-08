フリーマーケットアプリ大手のメルカリは、ハンバーガー大手のマクドナルドが今月15日から発売するハッピーセットの「ちいかわ」のおもちゃについて、出品を禁止すると発表しました。

出品された商品が届かない詐欺行為やユーザー同士の誹謗中傷などトラブルの発生によって、安心・安全が損なわれる可能性があるためとしています。

なお、出品禁止は6月14日までで、その後の対応は状況をみて判断するということです。

メルカリの出品をめぐってはこれまで、ハッピーセットで「ポケモンカード」が配布されたときや、「Nintendo Switch 2」など新しいゲーム機が発売されたときなどに、転売目的とみられる大量購入が発生するなどし、問題視されていました。

こうした問題などを受け、メルカリは去年10月、「トラブルの急増」や「極端な価格の乱高下」の恐れがある商品に対し、出品禁止などの対応を検討する方針を決めています。

今回の出品禁止はこの方針に基づいたもので、発売前に出品禁止を決めたのは、初めてのケースとなります。

メルカリは、繰り返し不適切な出品を行うアカウントに対しては、利用制限など厳格に対処していくとしています。