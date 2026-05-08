『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』“スーパーマリオシアター”全国順次開催へ【実施劇場と日程一覧】
2026年ゴールデンウィーク映画として大ヒット上映中の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で展開されている特別上映企画「スーパーマリオシアター」が、5月23日から全国30劇場へ順次拡大されることが決定した。
【画像】マリオとヨッシー
本企画は、4月24日の映画公開と同時に全国5ヶ所のTOHOシネマズでスタート。全シートに“星の子チコ”がデザインされた特別仕様のシアターや、日本語吹替版でマリオ役を務める宮野真守、ルイージ役の畠中祐による限定映像などが話題を呼び、多くのファンが来場した。
好評を受け、第2弾として5月23日から6月28日にかけて、全国各地の劇場で土日限定での実施が決定。TOHOシネマズ海老名、MOVIXさいたま、イオンシネマ岡山、広島バルト11、T・ジョイ京都など、全国30館へ拡大される。
「スーパーマリオシアター」では、通常上映とは異なる特別演出が体験できる。入場者限定で“チコ”デザインの特製パッチンブレスがプレゼントされるほか、任天堂公式アプリ「Nintendo Today!」を使用した限定コンテンツも展開。劇場内でスマートフォンをかざすと、画面上に宇宙空間が広がり、マリオたちを探せるAR体験も楽しめる。
本作は、2023年に世界興収約13億ドル（約2000億円）を突破した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2作。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂が共同プロデュースを務める。
物語では、マリオとルイージが新たな仲間ヨッシーとともに、ロゼッタを守るため宇宙へ旅立つ。クッパJr.の野望に立ち向かう壮大な冒険が描かれる。
「スーパーマリオシアター」特設サイトでは、実施劇場やチケット情報などを公開中。全国で広がる“マリオ一色”の映画体験に、さらなる注目が集まりそうだ。
■「スーパーマリオシアター」5月23日以降の実施劇場
★5月23日、5月24日
（秋田県）TOHOシネマズ 秋田
（宮城県）TOHOシネマズ 仙台
（神奈川県）TOHOシネマズ 海老名
（山梨県）TOHOシネマズ 甲府
（高知県）TOHOシネマズ 高知
★5月30日、5月31日
（栃木県）TOHOシネマズ 宇都宮
（千葉県）TOHOシネマズ ららぽーと船橋
（埼玉県）MOVIXさいたま
（富山県）TOHOシネマズファボーレ 富山
（京都府）T・ジョイ京都
★6月6日、6月7日
（群馬県）イオンシネマ高崎
（兵庫県）TOHOシネマズ 西宮OS
（岡山県）イオンシネマ岡山
（広島県）広島バルト11
（沖縄県）シネマＱ
★6月13日、6月14日
（新潟県）T・ジョイ長岡
（兵庫県）アースシネマズ姫路
（愛媛県）シネマサンシャイン エミフルMASAKI
（佐賀県）109シネマズ佐賀
（宮崎県）セントラルシネマ宮崎
★6月20日、6月21日
（福島県）ポレポレシネマズいわき小名浜
（長野県）長野グランドシネマズ
（福井県）福井コロナワールドシネマ
（熊本県）TOHOシネマズ 熊本サクラマチ
（鳥取県）MOVIX日吉津
★6月27日、6月28日
（茨城県）TOHOシネマズ ひたちなか
（静岡県）TOHOシネマズ ららぽーと磐田
（三重県）イオンシネマ津南
（滋賀県）イオンシネマ草津
（大分県）TOHOシネマズ アミュプラザおおいた
【画像】マリオとヨッシー
本企画は、4月24日の映画公開と同時に全国5ヶ所のTOHOシネマズでスタート。全シートに“星の子チコ”がデザインされた特別仕様のシアターや、日本語吹替版でマリオ役を務める宮野真守、ルイージ役の畠中祐による限定映像などが話題を呼び、多くのファンが来場した。
「スーパーマリオシアター」では、通常上映とは異なる特別演出が体験できる。入場者限定で“チコ”デザインの特製パッチンブレスがプレゼントされるほか、任天堂公式アプリ「Nintendo Today!」を使用した限定コンテンツも展開。劇場内でスマートフォンをかざすと、画面上に宇宙空間が広がり、マリオたちを探せるAR体験も楽しめる。
本作は、2023年に世界興収約13億ドル（約2000億円）を突破した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2作。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂が共同プロデュースを務める。
物語では、マリオとルイージが新たな仲間ヨッシーとともに、ロゼッタを守るため宇宙へ旅立つ。クッパJr.の野望に立ち向かう壮大な冒険が描かれる。
「スーパーマリオシアター」特設サイトでは、実施劇場やチケット情報などを公開中。全国で広がる“マリオ一色”の映画体験に、さらなる注目が集まりそうだ。
■「スーパーマリオシアター」5月23日以降の実施劇場
★5月23日、5月24日
（秋田県）TOHOシネマズ 秋田
（宮城県）TOHOシネマズ 仙台
（神奈川県）TOHOシネマズ 海老名
（山梨県）TOHOシネマズ 甲府
（高知県）TOHOシネマズ 高知
★5月30日、5月31日
（栃木県）TOHOシネマズ 宇都宮
（千葉県）TOHOシネマズ ららぽーと船橋
（埼玉県）MOVIXさいたま
（富山県）TOHOシネマズファボーレ 富山
（京都府）T・ジョイ京都
★6月6日、6月7日
（群馬県）イオンシネマ高崎
（兵庫県）TOHOシネマズ 西宮OS
（岡山県）イオンシネマ岡山
（広島県）広島バルト11
（沖縄県）シネマＱ
★6月13日、6月14日
（新潟県）T・ジョイ長岡
（兵庫県）アースシネマズ姫路
（愛媛県）シネマサンシャイン エミフルMASAKI
（佐賀県）109シネマズ佐賀
（宮崎県）セントラルシネマ宮崎
★6月20日、6月21日
（福島県）ポレポレシネマズいわき小名浜
（長野県）長野グランドシネマズ
（福井県）福井コロナワールドシネマ
（熊本県）TOHOシネマズ 熊本サクラマチ
（鳥取県）MOVIX日吉津
★6月27日、6月28日
（茨城県）TOHOシネマズ ひたちなか
（静岡県）TOHOシネマズ ららぽーと磐田
（三重県）イオンシネマ津南
（滋賀県）イオンシネマ草津
（大分県）TOHOシネマズ アミュプラザおおいた
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