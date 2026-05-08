ピストンズがホームでキャブスに連勝…カニングハムが25得点10アシスト、ハリスも21得点の活躍

5月8日（現地時間7日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、デトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズとの第2戦に臨んだ。

ピストンズは同点で迎えた第1クォーター開始1分44秒からアサー・トンプソン、ダンカン・ロビンソンの連続得点で9－0のラン。キャリス・ルバートやデイニス・ジェンキンズといったベンチメンバーも得点を重ね、25－18と7点のリードを奪った。

第2クォーター以降は僅差ながらリードを保つ展開。第4クォーター開始から0－6のランを献上し、試合をひっくり返されたものの、トバイアス・ハリスとロビンソンの連続得点でリードを奪い返した。その後も点の取り合いが繰り広げられるなか、ケイド・カニングハムとハリスがチームをけん引。107－97で勝利を収め、ホームで連勝を飾った。

ピストンズはカニングハムが25得点10アシスト2ブロックの活躍。ハリスが21得点7リバウンド2ブロック2スティール、ロビンソンが17得点3スティール、ジェンキンズが14得点6リバウンド、トンプソンが10得点7リバウンド2スティール、ジェイレン・デューレンが8得点10リバウンドを記録した。

なお、第3戦は舞台をロケット・アリーナに移し、10日（同9日）に開催される。

■試合結果



デトロイト・ピストンズ 107－97 クリーブランド・キャバリアーズ



DET｜25｜29｜25｜28｜＝107



CLE｜18｜25｜32｜22｜＝97

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