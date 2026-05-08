「自分に似合う前髪なんてない」そう諦めていた女性が、銀座の美容室で魔法のような変身を遂げました。フランスからわざわざ来店した日本人の彼女が手に入れたのは、表情をぱっと華やがせる繊細な前髪と顔まわりのレイヤー。そんなヘアスタイルのビフォーアフターが美容師のInstagramに投稿されると1000件を超えるいいねが寄せられ、「素敵すぎる！」「別人級ですね」といった声が集まりました。



【アフター写真】フランスから銀座の美容室へ 前髪を作って大変身！

投稿したのは、前髪や顔まわりカットを得意とする美容師の仲道弘泰さん（@nakamichi0212）。仲道さんは、銀座で前髪カット専門店「Ange Reve銀座」の代表を務める一方、「AFLOAT銀座」のトップスタイリストとしても活動しています。今回、Instagramをきっかけに来店したのは、「前髪をほとんど作ったことがなかった」というフランスから来た女性。



「フランスではお任せできる人に出会うのが大変」と悩みを明かす女性に、仲道さんが今回のスタイルで最も意識したのは、顔まわりのデザインだといいます。前髪だけを切り込むのではなく、こめかみから頬にかけて自然につながる毛流れを整えることで、顔まわりに立体感が生まれ、表情が明るく見える仕上がりになりました。



「顔まわりはレイヤーカットです。前髪からサイドバング、顔まわりのレイヤーにかけて流れるようにカットすることで、華やかかつ、小顔効果に導きます」



仲道さんは、女性が抱えていた悩みについて、「フランス人と日本人では髪質や骨格が違う」と説明します。



「日本人に対する施術は、やはり日本人を多く担当している美容師さんの方が適していると思います。サービス面でも、細かい気配りは日本の方が配慮が行き届いている気がしますね」



それを踏まえて、仲道さんにお客さんへのカウンセリングで大切にしていることをうかがうと、「要望をそのまま受け取るだけではなく、似合う形へ導くために対話を重ねること」だと話します。



「髪型を通して、褒める点と、そうでない点をはっきり伝え、改善を提案します。良い点だけではなく、改善点とあわせて両方伝えることで、仕上がりのイメージを共有しやすくするんです」



「美容室難民最後の砦」として、これまで多くの悩める顧客を救い出してきた仲道さん。「お客様の笑顔や『人生が変わった』という言葉こそが、何よりのやりがい」と語ります。



「もし自分に似合う前髪を見つけられずにいるなら、まずは『なりたいイメージ』を画像で伝えることから始めてみてください。ぜひ、Ange Reveにもご来店ください！（笑）」