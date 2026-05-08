PIE maniaの期間限定「AppleCupマンゴー」が登場♡贅沢果実のご褒美パイに注目

焼きたてパイ専門店「PIE mania」から、初夏にぴったりの期間限定スイーツ「AppleCupマンゴー」が登場します♡コク深いカスタード入りアップルパイに、たっぷりのマンゴーを合わせた華やかな一品は、見た目も味わいも特別感たっぷり。頑張った日のご褒美や、カフェタイムのおともにもぴったりな新作スイーツをチェックしてみてください♪

マンゴー尽くしの贅沢アップルパイ

「AppleCupマンゴー」は、ジューシーなりんごと香ばしいパイ生地をベースに、濃厚なマンゴーをたっぷりトッピングした期間限定メニューです。

価格は594円（税込）。販売期間は2026年5月11日（月）より順次終了予定となっています。

ひと口食べると、コクのあるカスタードのまろやかさと、マンゴーのとろける甘みが絶妙にマッチ♡アップルパイならではのほろほろ食感に、果実感あふれるマンゴーが重なり、贅沢な味わいを楽しめます。

ごろっとしたりんごの食感もアクセントになっていて、最後まで飽きずに食べられるのも魅力。爽やかなフルーツ感が広がるので、暑くなるこれからの季節にもぴったりです。

銀座コージーコーナーの母の日限定ケーキ♡華やかスイーツで感謝を伝えて

心ときめくご褒美スイーツ時間

価格：594円（税込）

「AppleCupマンゴー」は、見た目のインパクトも抜群。カップからあふれそうなほど盛り付けられたマンゴーは、写真映えも叶えてくれる華やかさです♪

販売店舗は「PIE mania アキバ・トリム店」と「PIE mania エキュート大宮店」の2店舗限定。焼きたてならではの香ばしさや、サクサク食感を楽しめるのも専門店ならではの魅力です。

忙しい毎日の中で、ほっと一息つきたい時にもおすすめ。手軽に楽しめるサイズ感なので、自分へのプチご褒美にはもちろん、友人とのスイーツタイムにもぴったりです。

販売期間：2026年5月11日（月）より順次販売終了予定

販売店舗：PIE mania アキバ・トリム店、PIE mania エキュート大宮店

初夏だけの特別な味を楽しんで

マンゴーの濃厚な甘さと、アップルパイのやさしい味わいを同時に楽しめる「AppleCupマンゴー」。季節限定ならではの特別感があり、スイーツ好きには見逃せない一品です♡

ちょっぴり贅沢な気分を味わいたい日や、気分転換したい時にもおすすめ。販売終了前に、ぜひチェックしてみてください♪