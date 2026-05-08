女優の豊田ルナが「シーシュポスたちのまなざし」（６月５日公開、井上博貴監督）で映画初主演に抜てきされた。このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、映画公開を目前にした心境や今後の展望などを語った。（古本 楓）

時折見せる屈託のない笑顔からは、初の大役を心から喜んでいることが伝わった。「信じられなかった。半分本当、半分うそぐらいに思ってて、本読みとかしてようやく初めて主演なんだと思いました」

同作は、とある地方都市で起きた事件を題材にしたドキュメンタリー制作に取り組む大学生の葛藤と成長を描いた青春サスペンス。これまでポップな作品の出演が多かった豊田にとって、初めてのシリアスな作品だ。

演じたのは真面目で責任感のある、ごく普通な大学生・黒田真優。自身とも重ねやすい役柄だったが、特徴がないからこそ苦労も多かった。「キャラクターを付けることがないから自由にできると思いきや、真面目で型にはまるような役柄でもあるので、カチッとした感じ（を表現するの）は難しかった」。試行錯誤する中、先輩俳優陣との共演は新たな気づきとなった。「自分のポリシーを持ってる方がたくさんいらっしゃった。自分のスタイルもあるけれども、そこをブラッシュアップする機会になったような気がしました」

撮影中の緊張は「あまりなかった」と強心臓ぶりを発揮したが「（撮影を終えて）今の方がポスターが出て、映画祭もある。主演で作品を背負ってる感じがあって、背筋伸びる感じです」と心境を語った。

５歳の頃から芸能活動に取り組み、キャリアは１８年に及ぶ。当時の記憶はほとんどないが、芸能界入りのきっかけを「クラシックバレエを３歳からやっていて、誰かの前に立って踊ったり表現したりが好きだったから、興味が湧いたのかな」と懐かしんだ。

大きな転機となったのは「ウルトラマントリガー ＮＥＷ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＴＩＧＡ」（テレビ東京系、２１年）。知名度が一気に上がり、演技面でも成長できた作品だが、印象に残っているのは共演者の温かさ。５年経ったいまも親交が続いている。「こんなに心の広い人っているんだって思うぐらいすごく優しい方々ばかり。救われましたね。近況報告をしても『頑張ってるね。すごいね』と言ってくれる。何かあったときに、ちょっと相談してみようかなって思える人が増えたことは、私にとって大きな財産になった」と出会いに感謝した。

現在は女優活動に加えてグラビア活動、６人組アイドルグループ「ＡＮＤ ＣａａａＬＬ」でのアイドル活動を並行して行う“三刀流”。全てに全力投球する覚悟だ。「私を見ていろいろなことをやってみたいって思ってくれる人が増えたらいいなって思います。『ルナちゃんみたいになりたいです！』って言ってもらえるのが一番の目標かな」

最後に、自身のキャッチコピーをつけてもらうと、悩みながらも「マルチタスクの女王」と答えた。「いろいろな顔を見せていくという意味では、できないことをできるようになっていったらいいなと思います」。午（うま）年の今年は年女。「私の背中に乗って私が馬になるので、私の背中に乗って信じてついてきていただければなと思います」。飛躍の一年にするため、豊田は走り続ける。

◆豊田 ルナ（とよだ・るな）２００２年７月１７日、埼玉県出身。２３歳。５歳で子役デビュー。１３年ＮＨＫ大河「八重の桜」、１５年同「花燃ゆ」に出演。１８年からＥテレ「すイエんサー」（２３年まで）に出演。１９年「ミスマガジン」でグランプリ。趣味は読書、お菓子作り、サッカー観戦。１６１センチ。血液型Ｏ。