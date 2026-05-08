「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で4月8日に、メジャーデビューを果たした“純烈の弟分”「モナキ」がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、デビューイベントを終えた率直な感想などについて語った。【取材・構成＝川田和博】

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インタビューの締めとして、メンバーそれぞれが思う、モナキの魅力について語ってもらった。

じん（39） ツッコミどころが多すぎるところ。例えばジュニ様（サカイJr．）の妖艶（ようえん）な感じ、おヨネのオッパッピーな感じ、ケンケンの表情筋のなさとか、何か1個に引っかかってふたを開けたら、いろんな棚が用意されている。曲がいいじゃんとか、ケンケンこんな顔もできるんだとか、ジュニ様こんな経歴なんだとか、品ぞろえが豊富なので飽きない。そういうものを用意してデビューできたのはすごく良かったなと思うので、品ぞろえ豊富なモナキ商店という感じです

ケンケン（29） モナキは成長型と言いますか、皆さんに見守られて、皆さんがライブに来てくださって、一緒にモナキを今、作り上げている段階だと思います。皆さんがぜひ現場に足を運んでくだされば、僕たちも一緒に楽しく、大きくなれると信じているので、これからも飽きることなく、モナキのことを応援していただけたらいいなと思っています。

おヨネ（28） モナキの魅力は情報量の多さかなと思っていて、例えば衣装がカラフルで、ロン毛が2人いてみたいな……。

ケンケン 情報量の多さって言ったのに、自分の情報量が少なくない？

おヨネ うぁ〜、ごめんなさい！ なんかその経歴を見てみたら、戦隊モノの方とか…。

ケンケン じんと同じことを言っているんじゃないかな？ 棚の多さと言い方を変えているだけで…って、つっこんでいるけど、おヨネがあたふたしているのが好きなんです!! 最後は自分に帰ってくるんですけど！

サカイJr．（37） おヨネがいることじゃないの？

おヨネ 違う、違う、違う！ このガチャガチャしている感じが、まず始めに目に付くというところが、魅力なのかなと思っていて、その目に付く中で、好きになるか、それを良しとしないかは別ですけど、その情報量が多いことがモナキの魅力なのかなと思います。

サカイJr． 僕たちおじさんが楽しそうに、とんちきに踊って、歌っているという姿が、おそらく今抱えている悩みがバカバカしいなと、少しでもそう思ってもらえれば、そこが僕たちの一番の強みかなと思います。僕たち自身はそういう意図ではなく、必死に今できることを最大限頑張っているのですけど、SNSのコメント欄とかを見ると、モナキの姿にくすっとしてしまうとか、なんかちょっと楽しくなっちゃうみたいなコメントがあると、それはそれでいいのかなと思っています。

あとは、フットワークの軽さですね。それこそSNSの投稿も、スタッフさんの力も借りつつですけれど、ほぼ毎日ですし、酒井さんがZeppやるぞと言ったらZeppもやりますし。そういうフットワークの軽さもモナキの面白さの一つだと思っていますので、ぜひ我々を知ってくださった方々は、我々のデビュー曲を人生のお供にしていただいて、今抱えている悩みとかは全然大したことないんだよと、少しでも思ってもらえれば幸せです。今後とも末永く応援のほどよろしくお願いします。（おわり）

◆じん 1987年（昭62）2月26日、東京都生まれ。11年ミュージカル「テニスの王子様2ndシーズン」、14年特撮ドラマ「烈車戦隊トッキュウジャー」など出演。その後、ミュージシャンへと転身。180センチ。血液型AB。

◆サカイJr． 1988年（昭63）12月8日、米・テキサス州生まれ。千葉大学工学部大学院を卒業後、鉄道会社に勤務しながら1級建築士を取得。不動産会社に転職も、順調なキャリアに区切りをつける。182センチ。血液型B。

◆ケンケン 1996年（平8）7月16日、福岡県生まれ。14年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリスト選出で芸能界入り。16年特撮ドラマ「動物戦隊ジュウオウジャー」出演、18年映画「花は咲くか」で映画初主演。177・5センチ。血液型O。

◆おヨネ 1997年（平9）8月15日、大阪府生まれ。高校時代には「Theカラオケ★バトル」に出場。音楽を趣味として会社員生活を送る。動画審査の個性あふれるパフォーマンスが酒井一圭の目に留まる。172センチ。血液型A。