モデルの冨永愛さん（43）が5月7日までにインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。



【写真】冨永愛さんの第2子、その小さな足！

冨永さんは、「無事、出産できましたことをここにご報告します」とし、乳児の足が写っている写真をアップ。43歳で出産に臨んだという状況についても「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と言及し、心境をつづった。



冨永さんの第1子は、現在モデルとして活動している章胤さん（21）。冨永さんは2度目の子育て生活に向けて「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です」「しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」などと語り、ファンに呼びかけていた。



SNSでは、「愛さんおめでとうございます！！」「いつも、かっこよく凛とした富永愛さんに憧れています！」「赤ちゃんのあんよ可愛い」「天使との時間を堪能しながら、ゆっくり休まれてください」「母子共に無事で何よりです」「愛さんもお子様も健やかに過ごせますように」などのコメントがあった。



冨永さんは1982年8月1日、神奈川県出身。15歳でモデルデビュー。日本を代表する世界的トップモデルとして活躍。2023年に出演したNHKドラマ10「大奥」では時代劇にも挑戦し、演技力が評価された。



プライベートでは、2004年に結婚し、05年に章胤さんを出産。09年に離婚。25年12月に自身のインスタグラムで「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」として、お相手は俳優の⼭本⼀賢さんであることも含め第2子妊娠を報告していた。