土屋太鳳、佐藤勝利出演のテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊」第４話が６日に放送された。

ロマンス詐欺の容疑者２人が短刀で刺殺される事件が発生。詐欺の被害にあったという獅子縞龍子役でかたせ梨乃（６８）が登場した。元指定暴力団・獅子縞組会長の妻で、移動捜査課が疑って、先走って手錠をかけてしまった瞬間…。

「不当逮捕や」とドスのきいた声で怒りはじめ、ド迫力の「極道の妻」ネタが始まった。「ワッパ外さんかい！」。当局に届出を出してあるという短刀と板を置いて「指詰めてもらわんとあかんなあ！」と迫り、椅子を倒し、テーブルに足をあげて「あんた！覚悟しいや！」と啖呵をきった。

ネットでも話題に。「かたせ梨乃！美しい！」「見惚れてしまう」「本当に変わらず美しい」「極妻 めちゃくちゃ懐かしくて」「御本人が『極道の妻や』言うて笑ったｗ」「さすが」「すごい色気、めっちゃ綺麗」「雰囲気が別格」「かたせ梨乃さんの迫力流石」「さすがの迫力！毎回ゲストが凄すぎて」と反応する投稿が集まった。