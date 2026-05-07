《新作》激アツコラボ爆誕ーーーーーッ！！【ファミマ】おなじみのお菓子が「スイーツ」に大変身♡

【ファミリーマート】で、昔から愛されているお菓子とのコラボ商品が発売。なじみ深いあの味が、いつもとは違う贅沢なデザートへと姿を変えて、店舗の棚にズラリ。今回は、家事や仕事の合間にほっと息をつきたいときにオススメしたい、注目のラインナップをご紹介します。

ふっくら大きな「生エンゼルパイ」

定番の愛されお菓子「エンゼルパイ」が、ふっくらとしたチルドスイーツへと進化して登場！ 写真からはコロンとした丸いフォルムと、その厚みがしっかりと伝わってきます。@nyancoromochi_sweets_blogさんも「サイズが大きくてちょっとワクワク」したとのこと。食べる前から気分を高めてくれそうです。

ザクザクとふわもちの贅沢食感

半分にカットされた断面を見ると、分厚いマシュマロとホイップがビスケットに挟まれているのが分かります。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「ザクザク、ふわもちの食感の違いが楽しく、チョコとマシュマロの味わいも美味しい」とのこと。豊かな食感が口の中で重なり合い、お腹も心も大満足させてくれそうです。

持ちやすい形状の「小枝クレープ」

【森永製菓】のお菓子「小枝」をイメージした、持ちやすい形状のクレープ。手になじむサイズ感で、写真からでもしっとりとした質感が伝わってきます。実食した@masaki_19740913さんによると「クレープ生地の中にはチョコクリーム入り」とのことなので、満足感も高そうです。

断面からのぞく極太なチョコに歓喜！

半分にカットした断面を見ると、存在感抜群のチョコレートが目を引きます。上にトッピングされているのは、小枝を極太にしたようなアーモンドパフのチョコ掛け。しっとりとした生地やなめらかなクリーム、チョコとの食感のコントラストを楽しみながら、最後まで飽きずに完食できそうです。

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※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里