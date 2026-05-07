中東情勢の緊迫化に伴う石油由来の原料「ナフサ」の供給不安が市民生活に影響を及ぼし始めています。枕崎市では指定のごみ袋が品薄に。市は過度な買いだめをしないよう冷静な対応を呼び掛けています。



（山下香織キャスター）

「枕崎市に来ています。市内の店では今、生活に欠かせないある物が品薄になっているそうなんです」



お客さんが探していたのは市の指定ごみ袋です。



（お客さん）

「姉から電話が来て他店になかったから買ってきてって言われて。大きいのって言われたけど大きいの無いですね」





こちらの店では資源ごみや燃えないごみ用の袋は在庫があるものの燃えるごみ用の大・中サイズが品切れに。（Aコープ木原店 尾上洋大店長）「（いつから品薄に？）ゴールデンウィークの前からですね4月末から。（卸）業者さんの方も在庫が無いと聞いています」取材中にもごみ袋を探しに来る人が…（お客さん）「どこもありませんでした（他のお店も？）はい。困りますね。2,3日前はあったんだけど急にです」（お客さん）「中サイズをよく使うんですけど今来たらない（買われたのは？）小とこれ（資源ごみ）が中2個小2個。あと中がほしい（燃えるゴミ用？これだと小さい？）小さいです」市の担当課には「ゴミ袋が買えない」という市民からの問い合わせが先月から相次いでいると言います。（枕崎市市民生活課（環境整備担当）石場 竜一参事）「他の自治体で在庫がなくなっているという（報道に）過剰に反応して買い占めが一部起こっているのではないか」中東情勢の影響を懸念してか一部の店が大量に発注したことなどにより一時的に在庫が不足したと見ています。（枕崎市市民生活課（環境整備担当）石場 竜一参事）「近日中に例年通りと同じくらいの在庫は入ってきます。なので2,3日中に店頭に並ぶ」今週末以降、各店舗にごみ袋が届く予定で、市では必要量だけを購入するよう貼り紙で促すことを検討しています。（枕崎市市民生活課（環境整備担当）石場 竜一参事）「中東の関係があるので今までと同じような状態ではないが慌てて行動しなければ今のところ大丈夫。ごみ袋は生活に必要なものなので必ずないといけないが過剰に必要かというところを考えてほしい」なお、指定外のゴミ袋でも回収するなどの対応については今のところ予定していないということです。