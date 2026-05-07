NUMBER SUGAR遂に名古屋初上陸！表参道発キャラメル専門店が名駅へ5/20～26
頑張った日のご褒美に、ちょっといい甘いものを…そんな名古屋のスイーツ女子へ、絶対に見逃せないポップアップ情報です。
東京・表参道で連日行列が絶えない手作りキャラメル専門店『NUMBER SUGAR(ナンバーシュガー)』が遂に名古屋初上陸！
期間は5月20日(水)から26日(火)まで。
場所は名古屋駅直結「タカシマヤ ゲートタワーモール」2階イベントスペースです。
キャラメルって、こんなに優しくて深い味だったの!?と、ひと口食べればこれまでの常識が覆されるはず！
今回の記事では、はじまめしてというナゴヤドット読者の皆様へ、一粒のキャラメルがもたらす極上の幸せタイム、その魅力をご紹介します！
NUMBER SUGARとは？
日常に小さな幸せを届ける
キャラメル専門店
東京で話題の理由をまずはチェック！
2013年、表参道に一号店をオープンした『ナンバーシュガー』は、何気ない日常に小さな幸せを届けたいという想いからスタートしたキャラメル専門店。
シンプルな素材と昔ながらの製法で、どこか懐かしくも洗練された味わいを実現！
厳選した自然素材にこだわり、香料、着色料、酸味料などの添加物は一切不使用。自社工場で1粒ずつ丁寧に手作りしています。
ユニークなのが、店名の由来にもなっているナンバリング。味ごとに番号がついていて、選ぶ楽しさも魅力のひとつです。
現在は表参道店に加えて、丸の内店、代官山店の3店舗で展開中。
商品紹介
番号で選ぶ楽しさを
12種類の定番キャラメル
『ナンバーシュガー』の代名詞といえば、フレーバーごとに数字が振られたスタイリッシュなキャラメルです。
No.1の「VANILLA(バニラ)」からNo.12の「BROWN SUGAR(ブラウンシュガー)」まで、12種類のフレーバーが揃っています。
No.1 VANILLA
No.2 SALT
No.3 CINNAMON & TEA
No.4 CHOCOLATE
No.5 RASPBERRY
No.6 ORANGE PEEL
No.7 ALMOND
No.8 GINGER
No.9 RUM RAISIN
No.10 COFFEE
No.11 MANGO
No.12 BROWN SUGAR
今回のポップアップでは、各種5粒入セット「クラシックキャラメル(700円)」が登場。
その日の気分で選んだり、推し番号を決めたり…大人も思わず夢中になる、番号遊びを楽しんでください！
ギフトにも自分のご褒美にも最適
センスのいい手土産を探している人へ
8PCS.BOX
ギフト需要が高いのも『ナンバーシュガー』の特徴です。
創業当初からあるNo.1～No.8の8種類が1箱に入った「8PCS.BOX」1,123円は、1輪の花をプレゼントするイメージで作られたパッケージが可愛らしく、花の咲き具合が3種類あるので、贈る相手を想い浮かべながら選べます。
全12種類が1粒ずつ入った定番の人気商品「12PCS.BOX」1,685円は、リボンの色をゴールド、シルバー、ネイビー、レッド、グリーンの5色からセレクト。シーンや好みに合わせたカスタマイズを楽しめます。
12種類が2粒ずつ入った「24PCS.BOX」もあり、オフィスの手土産や大切な人へのギフトにもお勧めです。
名古屋ではまだ珍しいブランドなので、センスいいね！と言われる確率はかなり高めです。
12PCS.BOX
パンやヨーグルトに合う絶品クリーム
おうち時間がもっと豊かに
今回のポップアップでは、キャラメルだけでなくスプレッドタイプの「キャラメルクリーム」「ミルククリーム」「ラズベリークリーム」も登場。各135g1,620円
冷やしてもなめらかな口当たりで、パンやヨーグルトと相性抜群。朝食やおやつタイムをワンランク上げてくれること間違いなし！
カリッと食感がクセになる
リピーター続出のバタースコッチ
ソフトタイプのキャラメルとはまた異なる魅力を持つのが「バタースコッチ」1,242円。10粒入り。
砂糖を焦がして水分を飛ばして作るハードタイプのキャラメルで、カリッとした食感と香ばしさ、バターの濃厚な風味がクセになる逸品です。
リピーターが多いというのも納得な、唯一無二の美味しさをぜひ体験してみてください！
3,000円以上の購入で
オリジナル巾着をプレゼント
今回のポップアップ限定の特典として、期間中に3,000円以上お買い上げで、数量限定でオリジナル巾着をプレゼント。
ショッパーと同じ柄がデザインされた巾着は、小物入れとしても大活躍してくれそうな可愛さ。
1週間限定だからお見逃しなく
入店待ちは覚悟してください！
東京ではすでに人気店として知られる『ナンバーシュガー』。名古屋では今回が初出店で、しかも期間は1週間だけという超貴重なチャンスです！
自分へのとっておきのご褒美に、大切な人へのありがとうの気持ちに。一粒一粒に込められた職人の想いと、とろけるような口とけをこの機会にぜひ。
オープン待ちの整列や日中の入店制限が行われる場合もあるとのこと。
人気店のポップアップだけに、混雑は必至です。早めの時間に訪れるか、平日を狙うのが賢い選択かもしれません。
店舗名：NUMBER SUGAR
住所：名古屋市中村区名駅1-1-3タカシマヤ ゲートタワーモール2F
営業時間：10:00～21:00
定休日：期間中は無休
公式サイト：https://www.numbersugar.jp/