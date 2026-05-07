頑張った日のご褒美に、ちょっといい甘いものを…そんな名古屋のスイーツ女子へ、絶対に見逃せないポップアップ情報です。

東京・表参道で連日行列が絶えない手作りキャラメル専門店『NUMBER SUGAR(ナンバーシュガー)』が遂に名古屋初上陸！

期間は5月20日(水)から26日(火)まで。

場所は名古屋駅直結「タカシマヤ ゲートタワーモール」2階イベントスペースです。

キャラメルって、こんなに優しくて深い味だったの!?と、ひと口食べればこれまでの常識が覆されるはず！

今回の記事では、はじまめしてというナゴヤドット読者の皆様へ、一粒のキャラメルがもたらす極上の幸せタイム、その魅力をご紹介します！

NUMBER SUGARとは？

日常に小さな幸せを届ける

キャラメル専門店

東京で話題の理由をまずはチェック！

2013年、表参道に一号店をオープンした『ナンバーシュガー』は、何気ない日常に小さな幸せを届けたいという想いからスタートしたキャラメル専門店。

シンプルな素材と昔ながらの製法で、どこか懐かしくも洗練された味わいを実現！

厳選した自然素材にこだわり、香料、着色料、酸味料などの添加物は一切不使用。自社工場で1粒ずつ丁寧に手作りしています。

ユニークなのが、店名の由来にもなっているナンバリング。味ごとに番号がついていて、選ぶ楽しさも魅力のひとつです。

現在は表参道店に加えて、丸の内店、代官山店の3店舗で展開中。

商品紹介

番号で選ぶ楽しさを

12種類の定番キャラメル

『ナンバーシュガー』の代名詞といえば、フレーバーごとに数字が振られたスタイリッシュなキャラメルです。

No.1の「VANILLA(バニラ)」からNo.12の「BROWN SUGAR(ブラウンシュガー)」まで、12種類のフレーバーが揃っています。

No.1 VANILLA

No.2 SALT

No.3 CINNAMON & TEA

No.4 CHOCOLATE

No.5 RASPBERRY

No.6 ORANGE PEEL

No.7 ALMOND

No.8 GINGER

No.9 RUM RAISIN

No.10 COFFEE

No.11 MANGO

No.12 BROWN SUGAR

今回のポップアップでは、各種5粒入セット「クラシックキャラメル(700円)」が登場。

その日の気分で選んだり、推し番号を決めたり…大人も思わず夢中になる、番号遊びを楽しんでください！

ギフトにも自分のご褒美にも最適

センスのいい手土産を探している人へ

8PCS.BOX

ギフト需要が高いのも『ナンバーシュガー』の特徴です。

創業当初からあるNo.1～No.8の8種類が1箱に入った「8PCS.BOX」1,123円は、1輪の花をプレゼントするイメージで作られたパッケージが可愛らしく、花の咲き具合が3種類あるので、贈る相手を想い浮かべながら選べます。

全12種類が1粒ずつ入った定番の人気商品「12PCS.BOX」1,685円は、リボンの色をゴールド、シルバー、ネイビー、レッド、グリーンの5色からセレクト。シーンや好みに合わせたカスタマイズを楽しめます。

12種類が2粒ずつ入った「24PCS.BOX」もあり、オフィスの手土産や大切な人へのギフトにもお勧めです。

名古屋ではまだ珍しいブランドなので、センスいいね！と言われる確率はかなり高めです。

12PCS.BOX

パンやヨーグルトに合う絶品クリーム

おうち時間がもっと豊かに

今回のポップアップでは、キャラメルだけでなくスプレッドタイプの「キャラメルクリーム」「ミルククリーム」「ラズベリークリーム」も登場。各135g1,620円

冷やしてもなめらかな口当たりで、パンやヨーグルトと相性抜群。朝食やおやつタイムをワンランク上げてくれること間違いなし！

カリッと食感がクセになる

リピーター続出のバタースコッチ

ソフトタイプのキャラメルとはまた異なる魅力を持つのが「バタースコッチ」1,242円。10粒入り。

砂糖を焦がして水分を飛ばして作るハードタイプのキャラメルで、カリッとした食感と香ばしさ、バターの濃厚な風味がクセになる逸品です。

リピーターが多いというのも納得な、唯一無二の美味しさをぜひ体験してみてください！

3,000円以上の購入で

オリジナル巾着をプレゼント

今回のポップアップ限定の特典として、期間中に3,000円以上お買い上げで、数量限定でオリジナル巾着をプレゼント。

ショッパーと同じ柄がデザインされた巾着は、小物入れとしても大活躍してくれそうな可愛さ。

1週間限定だからお見逃しなく

入店待ちは覚悟してください！

東京ではすでに人気店として知られる『ナンバーシュガー』。名古屋では今回が初出店で、しかも期間は1週間だけという超貴重なチャンスです！

自分へのとっておきのご褒美に、大切な人へのありがとうの気持ちに。一粒一粒に込められた職人の想いと、とろけるような口とけをこの機会にぜひ。

オープン待ちの整列や日中の入店制限が行われる場合もあるとのこと。

人気店のポップアップだけに、混雑は必至です。早めの時間に訪れるか、平日を狙うのが賢い選択かもしれません。

店舗名：NUMBER SUGAR

住所：名古屋市中村区名駅1-1-3タカシマヤ ゲートタワーモール2F

営業時間：10:00～21:00

定休日：期間中は無休

公式サイト：https://www.numbersugar.jp/