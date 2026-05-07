「コント赤信号」リーダーの渡辺正行（70）が、7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。剣道7段になったことを黒柳徹子に報告した。

黒柳から「2月に剣道7段におなりになった」とふれられると、渡辺は「これなんですよ徹子さん。よく聞いてくれた。剣道7段なんですよ」と語った。

渡辺は「自分で言うのもなんですけど、すごいんですよ。一番上は、最高位は8段が最高なんですけど、すっごく難しいんです。1000人受けて1ケタしか…7、8人しか受からない」と解説。「7段は一般の剣道やってる人たちが目指す最高位という風に言われている」と説明した。

渡辺は「これがすっごくうれしくて」と喜ぶと、黒柳から「去年69歳で受けたとき落ちたんですって」と触れられた渡辺は「去年受けて落ちたのが良かった。俺はなんで落ちちゃったんだろうって。ビビってるんですね。7段の先生とか8段の先生に稽古つけてもらうじゃないですか。そうすると、みなさん強いんですよ。上手いし。そういう先生方とやるから、7段を自分が受けるときに、受ける人も強い方なんだなって全然ビビっちゃって」と反省を生かしたという。

渡辺は「今回はすごい稽古しました」と振り返った。