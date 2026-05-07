Travis Japan、“アメリカ旅”先行カット公開 “アメリカの宝石”でおそろいのアクセサリー選び＆極上のチルタイム
7人組グループ・Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、ディズニープラスのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』Episode4の配信を8日に控え、「あらすじ」と「先行カット」3点が解禁された。
【先行カット】アメリカの温泉でチルタイムする松田元太＆松倉海斗＆七五三掛龍也
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
Team A（宮近海斗／Chaka、中村海人／Umi、吉澤閑也／Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team B（七五三掛龍也／Shime、松田元太／Genta、松倉海斗／Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
Episode 4では、Team Bが「アメリカの宝石」とも称される芸術の街・ニューメキシコ州サンタフェへと到着。アートとカウボーイカルチャーが根付いているこの街で、3人は別行動をすることに。Shime、Gentaの2人は、Gentaが大好きだというネイティブアメリカン文化の象徴・ターコイズアクセサリーをめぐって散策。それぞれのメンバーに思いを馳せながら、この夏休みの思い出に、おそろいのアクセサリーを選ぶ。
そしてMachuは、オールドウェスタンの空気が漂う、ハットショップに向かい、オーダーメイドのテンガロンハット作りに挑むことに。さらに旅を続けるTeam Bの3人は、次の目的地、温泉地・コロラド州パゴサスプリングスへと出発。そこでは、泥パックや天然温泉など、極上のチルタイム体験が待っていた。一方のTeam Aは、キャンピングカーで圧巻の絶景が広がる、ユタ州・グースネックス州立公園へと足を運ぶ。
【先行カット】アメリカの温泉でチルタイムする松田元太＆松倉海斗＆七五三掛龍也
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
Episode 4では、Team Bが「アメリカの宝石」とも称される芸術の街・ニューメキシコ州サンタフェへと到着。アートとカウボーイカルチャーが根付いているこの街で、3人は別行動をすることに。Shime、Gentaの2人は、Gentaが大好きだというネイティブアメリカン文化の象徴・ターコイズアクセサリーをめぐって散策。それぞれのメンバーに思いを馳せながら、この夏休みの思い出に、おそろいのアクセサリーを選ぶ。
そしてMachuは、オールドウェスタンの空気が漂う、ハットショップに向かい、オーダーメイドのテンガロンハット作りに挑むことに。さらに旅を続けるTeam Bの3人は、次の目的地、温泉地・コロラド州パゴサスプリングスへと出発。そこでは、泥パックや天然温泉など、極上のチルタイム体験が待っていた。一方のTeam Aは、キャンピングカーで圧巻の絶景が広がる、ユタ州・グースネックス州立公園へと足を運ぶ。