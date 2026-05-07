人気RPG『テイルズ オブ』シリーズのファンイベントが2026年7月4日・5日に開催決定！「テイルズ オブ フェスティバル2026」DAY1・DAY2アーティスト情報を発表！

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『テイルズ オブ』シリーズのファンイベント「テイルズ オブ フェスティバル 2026」が、2026年7月4日(土)・5日(日)の２日間、横浜BUNTAI (神奈川県横浜市)にて開催される。

このたび、本イベントに出演するアーティスト情報、現地チケットの2次先行が発表された。

本イベントは、人気ロールプレイングゲーム『テイルズ オブ』シリーズのファンイベントとなっており、2008年の第１回開催以降、毎年多くのファンが来場。シリーズを代表する豪華声優陣によるスペシャルスキットやトークショー、テーマソングを担当するアーティストのライブなど会場でしか見られない特別なイベントとなっている。

第18回となる今回は、横浜BUNTAIに会場が変わり、７月という夏真っ盛りのタイミングで開催が決定！『テイルズ オブ』シリーズをファンの皆様と共に盛り上げるべく、最高にアツいイベントをお届けする。

このたび、DAY1・DAY2のアーティスト情報が公開！DAY1には奥 華子、DAY2にはDEENの出演が決定した。

奥 華子は、「テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX」より「ガラスの花」、DEENは、「テイルズ オブ デスティニー」より「夢であるように」、「テイルズ オブ ハーツ」より「永遠の明日」、「テイルズ オブ ザ レイズ フェアリーズ レクイエム」より「ミライからの光」など、『テイルズ オブ』シリーズのテーマソングを中心に歌唱予定。ぜひ当日の公演をお楽しみに。

またアソビストア一般会員2次先行と、イープラスプレオーダー2次先行の券売が開始。本先行では、全席指定席のみのチケット販売となる。

●イベント情報

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」

2026年7月4日(土) 15:00開場／16:30開演(予定)

2026年7月5日(日) 15:00開場／16:30開演(予定)

開催場所：横浜BUNTAI

チケット情報

全席指定席 13,000円(税込)

券売スケジュール

【アソビストア一般会員2次先行】

受付席種：全席指定席

抽選申込受付期間：2026年5月1日(金)12:00〜5月17日(日)23:59

受付URL

https://asobiticket2.asobistore.jp/receptions/44c8a3d4-5e65-4619-89c1-f35d6deb8b0a

【イープラスプレオーダー2次先行】

受付席種：全席指定席

抽選申込受付期間：2026年5月1日(金)12:00〜5月17日(日)23:59

受付URL

https://eplus.jp/tof_tales/

TALES OF(TM) Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介

関連リンク

「テイルズ オブ フェスティバル2026」公式サイト

https://tof.tales-ch.jp/