

渋谷区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります

弁護士は法律の専門家として、法的トラブルについて予防から解決に至るまで支援してくれます。渋谷区および周辺エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用することが可能です。弁護士に相談することで、現在抱えている問題点を整理できるほか、解決までの見通しを立てやすくなる点が利点です。ただし、無料相談は1回30分～1時間程度に制限されることが多いため、事前の準備が重要となります。この記事では、渋谷区で利用可能な弁護士の無料相談窓口の特徴を中心に、相談を効果的に活用する方法や弁護士選びの注意点について解説します。

1. 渋谷区で弁護士に無料相談ができる窓口4選

渋谷区で弁護士に無料相談ができる4つの窓口と、それぞれの特徴を下表にまとめました。

1-1. 【お勧め】渋谷区で無料相談に対応している弁護士事務所

法的トラブルに巻き込まれた場合には、無料相談を実施している弁護士事務所へ相談するのがおすすめです。渋谷区には初回相談が無料の事務所があります。なお、2回目以降は有料となるケースが一般的です。

弁護士の対応分野は幅広く、事務所ごとに得意とする分野が異なります。自分の相談内容が対応範囲に含まれているかを、あらかじめウェブサイトや電話で確認しておくと安心でしょう。

特定分野に強みを持つ弁護士に相談したい方や、状況に応じた具体的な助言を求める方は、最初から弁護士事務所を利用するとよいでしょう。相談後に正式依頼へ進めるため、解決までの流れがスムーズです。

相談予約は、ウェブサイトの予約フォームやメール、電話で行います。なかには、電話やメール、LINEで直接対応している事務所もあります。

1-2. 渋谷区周辺の法テラス

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための公的な相談窓口です。収入や資産が一定基準を下回る方を対象として、1つの案件につき30分×3回まで無料で法律相談を実施しています。詳しい条件は法テラスのウェブサイトで確認することができます。

また、弁護士費用の立替払い制度も整備されているため、費用面に不安がある方にとって利用しやすい制度です。

ただし、法テラスへ直接相談した場合には、担当弁護士を指定することはできません。自分で弁護士を選びたい場合は、法テラスと契約している弁護士に先に連絡を取り、その弁護士を通じて法テラスを利用する方法が適しています。

渋谷区には法テラスはないものの、東京都内には4つの法テラスがあります。

1-3. 渋谷区の弁護士会の相談窓口

東京都内には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3つの弁護士会があり、これらが連携して都内各所に「法律相談センター」を設置しています。借金に関する相談は無料で対応している窓口が多いものの、原則として有料相談となります。利用する際は、電話かでの予約が必要です。渋谷区からアクセスしやすい場所は、渋谷法律相談センターです。

また、三弁護士会では電話による無料相談（0570-200-050）も実施しています。相談時間は1回あたり約15分で、対応した弁護士に面談相談の予約を入れたり、そのまま依頼したりすることも可能です。詳しい内容は、で確認してください。

1-4. 渋谷区役所の無料相談窓口

渋谷区では、区在住または在勤の方を対象に弁護士によるを実施しています。相談内容は、相続関係や離婚、土地・家屋、相隣関係、金銭問題など法律に関することが対象で、事前予約制となっています。相談は区役所で行われ、相談日や会場はあらかじめ定められているため、事前に確認したうえで申し込みましょう。

渋谷区の法律相談は、毎週月曜日および木曜日（祝日・休日の場合は翌火曜日に振替）に実施されています。相談時間は1回40分で、時間帯は13時から16時50分までの各枠で行われます。予約はLINE、WEB、電話で受け付けています。予約方法や相談日時の詳細については、渋谷区の公式ページで確認してください。

2. 渋谷区の弁護士事務所で無料相談できる内容

弁護士は法律の専門家として、法的トラブルに関する助言を行い、代理人として相手方との交渉や裁判手続きを行います。相続や離婚、交通事故、借金、刑事事件など、対応分野が多岐にわたる点が特徴です。

ここでは、各分野における主な相談内容を紹介します。

【相続】

・遺産分割について相続人同士で合意に至らない

・遺留分の権利が侵害されている

・紛争を避けるため遺言書を作成したい

・故人の借金を理由に相続放棄をしたい

・相続財産の調査方法を知りたい

【離婚問題】

・離婚が可能かどうかや具体的な手続きを知りたい

・財産分与について意見の対立がある

・親権や養育費の条件で争いが生じている

・慰謝料の相場を確認したい

【交通事故】

・保険会社との交渉が進まない

・提示されている賠償金が適正かどうか確認したい

・後遺障害等級の認定について知りたい

【借金問題】

・債務整理の種類を知りたい

・毎月の返済負担を減らしたい

・家族や会社に知られずに解決したい

・過払い金の返還請求をしたい

【刑事事件】

・できるだけ早く釈放してほしい

・無罪または執行猶予付き判決を目指したい

・不起訴処分を求めたい

・示談交渉の進め方を知りたい

・逮捕された家族（本人）と面会したい

3. 弁護士が24時間電話で無料相談に対応している窓口はある？

早朝や深夜は、多くの弁護士事務所が営業時間外となるのが一般的です。そのため、急なトラブルが発生した際に、すぐ弁護士へ連絡できるのか不安に思う方もいるでしょう。ここでは、緊急性が高いケースにおける対応方法について解説します。

3-1. 24時間電話で相談に対応している窓口は少ない

弁護士が24時間いつでも待機して電話相談に乗ってくれる窓口は、ほとんど存在しません。

ただし、刑事事件のように緊急を要する案件については、早朝や夜間でも受け付けている弁護士事務所もあります。そうした事務所へ連絡すれば、対応してもらえる可能性があります。

3-2. メール・LINEなら夜間や早朝の相談も可能

営業時間外に相談したい場合は、メールや問い合わせフォームを利用する方法があります。相談内容を送信しておくと、翌営業日に弁護士が内容を確認し、回答してくれるケースが一般的です。

メール相談のメリットは、伝えたい内容を整理してから送信できる点です。さらに、関連資料をデータとして添付することで、弁護士がより詳しく状況を把握しやすくなり、具体的な助言につながりやすくなります。

ただし、返信までに時間がかかることや、文章だけでは複雑な事情を十分に説明できない可能性がある点には注意が必要です。近年では、メールに加えてLINEでの相談に対応している事務所も増えています。

3-3. 弁護士以外に24時間電話で無料相談できる窓口

たとえば「」では、電話やチャット、SNSなどを通じて24時間相談を受け付けています。生活上の困りごとやDVなど、幅広い内容に対応しています。

ただし、対応するのは弁護士ではないため、法的な判断や具体的な解決策を提示することはできません。その点を理解したうえで利用することが大切です。

4. 渋谷区で弁護士に無料相談するメリット

渋谷区で弁護士に無料相談をすることで、主に4つのメリットが得られます。

現在抱えている課題や悩みを整理できる

法律面からの助言を受けられる

トラブルの早期解決につながる

弁護士の雰囲気や相性を事前に確かめられる

4-1. 現状の課題や問題点を整理できる

法的なトラブルに直面すると、感情的になりやすく、問題の全体像を見失ってしまうことがあります。そのまま放置すると、状況がさらに複雑化し、解決が難しくなるおそれもあります。

弁護士に相談することで、問題を客観的に整理し、解決すべきポイントや適切な対応策を明確にできるでしょう。

4-2. 法的なアドバイスがもらえる

法的トラブルを適切に解決するためには、法律の知識が必要です。弁護士から根拠に基づいたアドバイスを受けることで、問題解決に向けた正しい対応方針を立てることが可能になります。

4-3. 問題の早期解決が図れる

早い段階で弁護士に相談することで、事実関係の整理や証拠の確保といった初期対応を迅速に進めることができます。トラブルの深刻化を防ぎ、結果として問題の早期解決につながりやすくなります。

正式に依頼した後は、弁護士が代理人として相手方との交渉を行います。法的根拠に基づいた主張が可能となるため、話し合いが円滑に進む可能性が高まります。精神的な負担が軽減される点も大きなメリットです。

4-4. 弁護士の人柄や相性を確認できる

弁護士はそれぞれ、経歴や性格、得意分野が異なります。無料相談を利用することで、自分に合っている弁護士かどうかを見極めることが可能です。

交渉や裁判など長期間にわたる対応が必要な場合には、依頼者との信頼関係が重要です。相性やコミュニケーションの取りやすさを確認し、比較検討することが欠かせません。

5. 渋谷区で弁護士に無料相談する際に注意すべきポイント

渋谷区で弁護士に無料相談を行う際には、以下の3つの点に注意することが大切です。

内容が複雑なケースでは対応が難しい場合がある

相談できる時間が限られている

対応する弁護士を指定できない

5-1. 複雑な案件には対応してもらえないこともある

自治体や弁護士会などが実施する無料相談では、複雑な事案に対して踏み込んだ提案を受けられないケースが多くあります。その場で得られるのは、一般的な法律知識や制度の説明に限られる可能性があります。

具体的な解決策を把握したい場合は、最初から弁護士事務所に相談することが大切です。2回目以降の有料相談も活用しながら、十分に時間を確保して弁護士と相談するようにしましょう。

5-2. 無料相談の時間が短い

無料相談は1回につき30分から1時間程度と、時間が限られているのが一般的です。限られた時間を有効に活用するためには、自分の状況や確認したい事項を整理し、要点を絞って説明することが重要です。

相続の相談では、相続人や財産に関する資料を準備しておくと、弁護士が相談内容を理解しやすくなります。どの資料が必要かについては、事前に弁護士へ問い合わせておくと安心です。

5-3. 担当する弁護士を選べない

自治体や弁護士会が運営している公的な相談窓口では、担当弁護士を自由に選ぶことはできません。そのため、相談分野について十分な実績を持たない弁護士が対応する可能性があります。

一方、弁護士事務所に直接相談する場合は、相談内容に強みを持つ分野の事務所を選ぶことができます。得意分野の情報は、各事務所のウェブサイトなどで事前に確認しておきましょう。

6. 渋谷区で無料相談ができる弁護士の探し方

渋谷区内で無料相談に対応している弁護士を見つける方法を紹介します。

6-1. インターネットやマップで検索する

Yahoo!などの検索エンジンを活用することで、渋谷区内の弁護士事務所を幅広く見つけることができます。「渋谷区 相続 弁護士」「渋谷区 離婚 弁護士」などのキーワードで検索すれば、得意分野を絞って事務所を探すことができます。

また、通いやすさを重視する場合は、地図アプリを利用した検索も有効です。

6-2. ポータルサイトを活用する

条件を絞って効率的に探したい場合は、弁護士ポータルサイトを利用するのがおすすめです。事務所のプロフィールや実績が掲載されているため、複数の事務所を比較することができます。

相続なら「相続会議」、離婚や男女問題なら「離婚のカタチ」、借金相談なら「債務整理のとびら」を活用することで、専門分野に強い弁護士を見つけやすくなります。

エリアや相談内容に加えて「初回相談無料」「土日祝OK」などの条件も設定が可能です。無料で利用できるため、積極的に活用しましょう。

6-3. 知人や友人から紹介してもらう

知人や友人の紹介を通じて、信頼できる弁護士に出会える可能性があります。弁護士側も、過去に依頼を受けた人からの紹介であれば安心して対応できるため、初回からスムーズなやり取りが期待できます。

ただし、紹介された弁護士が自分の相談内容に十分な知識や経験を持っているかどうかは、依頼前に確認しておきましょう。

7. 渋谷区で弁護士の無料相談を有効活用するコツ

渋谷区で弁護士の無料相談を有効に活用するためのポイントについて解説します。

7-1. 相談前に資料や質問を準備しておく

相談に臨む前には、確認したい点や目指す結果を整理しておくことが重要です。メモにまとめておくことで、相談中に伝え忘れることを防げます。また、関係資料を持参することも大切です。相続の相談では、遺言書や相続人が分かる戸籍謄本、財産目録などを準備しておくとよいでしょう。

弁護士にとっても、問題の内容や希望する解決方法が明確であれば、より具体的で適切な助言を行いやすくなります。

7-2. 複数の事務所を比較する

依頼を検討している場合は、複数の弁護士事務所で無料相談を受け、対応内容や弁護士との相性、費用の違いなどを総合的に判断しましょう。同じ質問を行い、助言の内容や説明の分かりやすさを比較することも有効です。

無料相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。後悔のない選択をするためにも、事務所選びは慎重に進めることが重要です。

7-3. 早い段階で相談する

法的な問題が起きた場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することが大切です。自分だけの判断で対応を進めると、取り返しのつかない状況に陥ったり、不利な立場になるおそれがあります。

問題が深刻になってからでは、無料相談の範囲では十分な対応ができないこともあります。迷ったら、まず弁護士の無料相談を利用することを検討しましょう。

8. 渋谷区で弁護士の無料相談窓口に関連して、よくある質問

Q. 無料相談だと、有料相談と比べて手を抜かれる？

無料相談であっても、弁護士が不誠実な対応を行うことは基本的にありません。多くの弁護士は、無料相談を信頼関係を築く機会と捉え、丁寧に対応しています。

助言の質を左右するのは相談料の有無ではなく、弁護士の知識や経験です。複数の事務所に相談し、自分に合った弁護士を見つけましょう。

Q. 無料相談後に、正式な契約を強引に営業されることはある？

無料相談を受けたあと、その弁護士へ正式依頼をするかどうかは相談者本人が決めます。弁護士側から無理に契約を迫られることは、基本的にないといえるでしょう。

Q. 弁護士の無料相談は何回でもできる？

無料相談は、時間や回数に制限が設けられているのが一般的です。多くの弁護士事務所では初回のみ無料で、2回目以降は有料となるケースが一般的です。

ただし、事務所や相談内容によっては、回数の制限なく無料で対応している場合もあります。事前に条件を確認しておくことが重要です。

Q. 弁護士のランキングや口コミは弁護士選びの参考になる？

弁護士のランキングや口コミは、あくまで参考資料の一つとして活用し、そのまま受け入れすぎないことが重要です。インターネット上の評価が、弁護士の実力や自分との相性を必ずしも正確に反映しているとは限りません。

実際に事務所を訪問し、説明の分かりやすさや人柄、話しやすさなどを自分自身で確認することが、最も確実な方法といえます。

9. まとめ 依頼を検討しているなら弁護士事務所への相談がお勧め

法的な悩みが生じた場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。渋谷区や周辺地域では、弁護士事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスでも無料相談が実施されています。

相談時間には限りがあるため、事前に質問内容や関連資料を準備しておくことが大切です。具体的な助言を受けることで、解決に向けた方向性を明確にすることができます。

自分に合った弁護士を探す際は「相続会議」「離婚のカタチ」「債務整理のとびら」などのポータルサイトを活用してみてください。無料相談に対応している事務所も多数掲載されています。

（記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています）