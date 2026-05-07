車の窓枠につかまった警察官を125メートル走行して振り落とす　64歳男を逮捕「殺害する意思なかった」　群馬・渋川市

群馬・渋川市で交通違反の取り締まりをしていた警察官が車に引きずられ重傷を負った事件で、64歳の男が逮捕された。男は逃走後、警察署に出頭したが、「殺害する意思もけがをさせるつもりもなかった」と容疑を否認している。

警察官を125メートル引きずる

警察車両の中で目を閉じ、うつむいているのは、神保忠容疑者（64）。

神保容疑者は4日、群馬・渋川市の路上で交通違反の取り締まりをしていた警察官を車で引きずり、殺害しようとした疑いなどが持たれている。

警察によると、一時停止の取り締まりを受けた神保容疑者は、警察官の停止指示に従わず発進。この時、警察官は助手席の窓枠につかまった。

神保容疑者は気がついていながら、その状態で約125m走行し振り落としたという。引きずられた警察官は、その後転倒したとみられ、右の鎖骨の骨を折るなどの重傷を負った。

神保容疑者は逃走していたが、警察署に出頭。「殺害する意思も、けがをさせるつもりもありませんでした」と容疑を否認している。

（「イット！」5月6日放送より）