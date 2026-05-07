話題の「油そば」をおうちで！　やみつきアレンジを楽しもう♪

麻辣湯の人気が続く中、じわじわ注目を集めているのが「油そば」。専門店も増え、おうちで楽しめるアレンジレシピも豊富に登場しています。今回は、手軽に作れる油そばアレンジをご紹介。さらに番外編として、お店での楽しみ方もあわせてお届けします。

おうちで作りやすい「油そば」再現&アレンジレシピ

豚バラの油そば

がっつり食べたい日にぴったりな、満足感抜群の油そば。

香ばしく焼いた豚バラに、オイスターソースのコクとうま味がしっかり絡んで、シンプルながらも奥行きのある味わいに仕上がります。





太麺にたれと肉の旨みがじゅわっとなじんで、一口ごとに食べごたえあり。にんにくの風味がほんのり効いているので、食欲も一気に加速します。仕上げのごまやねぎの香りがアクセントになって、最後まで飽きずに食べられるのもポイント。お店のような“背徳感ある一杯”を、おうちで気軽に楽しめるアレンジです。

中華生麺（太麺）……2玉

・豚バラ薄切り肉……100g

・万能ねぎ……2本

・ごま油……小さじ2



【A】

・水……大さじ2

・やさしい味わいのガラスープ……小さじ2

・オイスターソース／国産かきのかきエキス使用……小さじ2

・しょうゆ……小さじ1



・白いりごま……小さじ1

・にんにくおろし（チューブ可）……小さじ1

1. 豚肉は長さ5cmに切る。万能ねぎは小口切りにする。



2. フライパンにごま油を中火で熱し、豚肉を広げ入れて炒める。色が変わったらAの材料を加え、肉に照りが出るまで煮からめる。



3. 中華生麺はたっぷりの熱湯で表示どおりにゆで、ざるに上げて水気をきる。器に等分に盛り、2を汁ごとのせる。白いりごまをふり、万能ねぎ･にんにくを添え、全体を混ぜていただく。

豚バラの油そば | うま味調味料無添加やさしい味わいのガラスープ｜ユウキ食品油そうめん

そうめんを使った、手軽な油そば風アレンジ。

しょうゆやオイスターソースのコクに、ごま油とにんにくの香りが重なり、しっかり“油そば感”のある味わいに仕上がります。



酢の酸味がほどよく効いているので、後味は意外とさっぱり。卵黄と食べるラー油を絡めれば、一気にコク深く、やみつきになる一杯に。



パパッと済ませたい日にもぴったりのアレンジです。

油そうめん｜Instagram（＠eranda_meshi）スタミナまぜそば

豚肉やニラ、もやしをたっぷりのせたがっつり系の油そばアレンジは、にんにくの効いたタレが麺にしっかり絡み、満足感のある一杯。



仕上げの卵黄でコクが増し、まろやかさとパンチのバランスも絶妙！ しっかり混ぜて、タレと具材を一体にして食べるのがポイントです。

スタミナまぜそば｜Instagram（＠cooking_maru24）ねぎ油そば（葱油拌面）

上海の定番「葱油拌面」をベースにした、香りが主役の油そば。揚げたねぎの香ばしさと旨みが、シンプルな麺にしっかり絡みます。



焼きそば麺でも手軽に再現できるので、おうちでも作りやすいのが魅力。ひと手間の“ねぎ油”で、お店のような味わいにぐっと近づきます。

ねぎ油そば｜Instagram（＠yusuke.kitchen）レンチン油そば

市販の焼きそば麺を使って、電子レンジだけで作れる超時短アレンジも必見！

温めた麺にタレを絡めるだけで、あっという間に油そばが完成します。



焼きそば麺は、ようじで数箇所穴を開け袋のままレンチンすると、水分が飛びにくくモチモチに仕上がるのだそう。甘めのタレが麺によく絡み、食べやすさも抜群。



トッピング次第で、自分好みにカスタマイズできるのも楽しいポイントです。

レンチン油そば｜Instagram（＠abetchi_gohan）

シンプルなのに、やみつきになる一杯

油そばは、シンプルな作りながらアレンジ自在で、満足感の高い一品。

おうちでも気軽に作れるので、日々のごはんにも取り入れやすいのが魅力です。



気分に合わせて具材や味付けを変えながら、自分だけの一杯を楽しんでみてください。

次にハマる麺ごはん、見つかるかもしれません。