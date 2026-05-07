話題の「油そば」をおうちで！ やみつきアレンジを楽しもう♪
おうちで作りやすい「油そば」再現&アレンジレシピ
豚バラの油そば
がっつり食べたい日にぴったりな、満足感抜群の油そば。
香ばしく焼いた豚バラに、オイスターソースのコクとうま味がしっかり絡んで、シンプルながらも奥行きのある味わいに仕上がります。
仕上げのごまやねぎの香りがアクセントになって、最後まで飽きずに食べられるのもポイント。お店のような“背徳感ある一杯”を、おうちで気軽に楽しめるアレンジです。
中華生麺（太麺）……2玉
・豚バラ薄切り肉……100g
・万能ねぎ……2本
・ごま油……小さじ2
【A】
・水……大さじ2
・やさしい味わいのガラスープ……小さじ2
・オイスターソース／国産かきのかきエキス使用……小さじ2
・しょうゆ……小さじ1
・白いりごま……小さじ1
・にんにくおろし（チューブ可）……小さじ1
1. 豚肉は長さ5cmに切る。万能ねぎは小口切りにする。
2. フライパンにごま油を中火で熱し、豚肉を広げ入れて炒める。色が変わったらAの材料を加え、肉に照りが出るまで煮からめる。
3. 中華生麺はたっぷりの熱湯で表示どおりにゆで、ざるに上げて水気をきる。器に等分に盛り、2を汁ごとのせる。白いりごまをふり、万能ねぎ･にんにくを添え、全体を混ぜていただく。
豚バラの油そば | うま味調味料無添加やさしい味わいのガラスープ｜ユウキ食品油そうめん
そうめんを使った、手軽な油そば風アレンジ。
しょうゆやオイスターソースのコクに、ごま油とにんにくの香りが重なり、しっかり“油そば感”のある味わいに仕上がります。
酢の酸味がほどよく効いているので、後味は意外とさっぱり。卵黄と食べるラー油を絡めれば、一気にコク深く、やみつきになる一杯に。
パパッと済ませたい日にもぴったりのアレンジです。
油そうめん｜Instagram（＠eranda_meshi）スタミナまぜそば
豚肉やニラ、もやしをたっぷりのせたがっつり系の油そばアレンジは、にんにくの効いたタレが麺にしっかり絡み、満足感のある一杯。
仕上げの卵黄でコクが増し、まろやかさとパンチのバランスも絶妙！ しっかり混ぜて、タレと具材を一体にして食べるのがポイントです。
スタミナまぜそば｜Instagram（＠cooking_maru24）ねぎ油そば（葱油拌面）
上海の定番「葱油拌面」をベースにした、香りが主役の油そば。揚げたねぎの香ばしさと旨みが、シンプルな麺にしっかり絡みます。
焼きそば麺でも手軽に再現できるので、おうちでも作りやすいのが魅力。ひと手間の“ねぎ油”で、お店のような味わいにぐっと近づきます。
ねぎ油そば｜Instagram（＠yusuke.kitchen）レンチン油そば
市販の焼きそば麺を使って、電子レンジだけで作れる超時短アレンジも必見！
温めた麺にタレを絡めるだけで、あっという間に油そばが完成します。
焼きそば麺は、ようじで数箇所穴を開け袋のままレンチンすると、水分が飛びにくくモチモチに仕上がるのだそう。甘めのタレが麺によく絡み、食べやすさも抜群。
トッピング次第で、自分好みにカスタマイズできるのも楽しいポイントです。
レンチン油そば｜Instagram（＠abetchi_gohan）
シンプルなのに、やみつきになる一杯
油そばは、シンプルな作りながらアレンジ自在で、満足感の高い一品。
おうちでも気軽に作れるので、日々のごはんにも取り入れやすいのが魅力です。
気分に合わせて具材や味付けを変えながら、自分だけの一杯を楽しんでみてください。
次にハマる麺ごはん、見つかるかもしれません。