STAR WARS™とHappy Socksの最新コラボ♡毎日が楽しくなる靴下
毎日のコーデにさりげない遊び心をプラスしたいなら、注目は「STAR WARS™×Happy Socks」の最新コレクション。人気キャラクターたちをポップに落とし込んだデザインは、履くだけで気分が上がる可愛さ♡大人もキッズも楽しめるラインナップで、リンクコーデやギフトにもぴったりなアイテムが揃います。
ポップに楽しむクルー丈ソックス
日常使いにぴったりなクルー丈ソックスは、遊び心あふれるデザインが魅力。
【STAR WARS™×Happy Socks】クルー丈ソックス（全3種類）
価格：各2,200円（税込）
グローグーの愛らしい総柄や、R2-D2のブルー×ホワイトのコントラスト、人気キャラクターが集結したパープルデザインなど、足元を華やかに彩るラインナップ。
ポップな色使いで、シンプルなコーデのアクセントにも最適です。
サイズ：36-40（23-25.5cm）／41-46（26-29.5cm）
エメフィールのシームレスブラ新登場♡美シルエットと快適さを両立
機能性も叶うスポーツ＆キッズ
【STAR WARS™×Happy Socks】スポーツソックス（全3種類）
価格：各2,200円（税込）
アクティブシーンにも対応するスポーツソックスと、親子で楽しめるキッズラインも充実。
リブ編みやアーチサポートを備えた機能性仕様で、「アイハートグローグー」「アソーカ」「マンドー」など個性豊かなデザインを展開。
サイズ：36-40／41-46
【キッズ】クルー丈ソックス（全6種類）
価格：各1,540円（税込）
大人と同じデザインでリンクコーデが楽しめるのも魅力。家族でお揃いコーデを楽しめます♪
サイズ：4-6Y（17-19cm）／7-9Y（19.5-21.5cm）
ギフトにぴったりの特別セット
【GIFT BOX】クルー丈ソックス
価格：3足セット7,040円（税込）／6足セット13,200円（税込）
特別感たっぷりのギフトボックスは、自分へのご褒美にもおすすめ。主要キャラクターを詰め込んだ豪華セットで、開ける瞬間のワクワク感も魅力。
サイズ：36-40／41-46
【キッズ】【GIFT BOX】3足セット
価格：4,950円（税込）
キッズ用はパッケージがペンケースとして再利用できる仕様で、遊び心もたっぷり。長く楽しめるギフトとして喜ばれそうです。
サイズ：4-6Y／7-9Y
毎日に小さなときめきをプラス♡
STAR WARS™の世界観を気軽に取り入れられるHappy Socksのコレクションは、日常を少し特別にしてくれる存在。コーデのアクセントとしてはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです♡
お気に入りのキャラクターとともに、足元から楽しい毎日を始めてみてはいかがでしょうか。