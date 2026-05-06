「ちゃんとケアしてるのに…」髪がきれいに見える人がやっている３つの習慣
「きちんとヘアケアしているのに、なぜか髪がきれいに見えない」と悩んでいませんか？髪の印象は、トリートメントの量よりも“整え方”の内容でで変わります。今回は、髪がきれいに見える人がやっている３つの習慣をチェックしてみましょう。
“乾かし方”を変えている
髪がきれいに見える人は、乾かし方が違うもの。ドライヤーは上から風を当てて、根元→中間→毛先の順で乾かします。この順番を守るだけで、表面のまとまりが変わります。
仕上げは“表面を中心”に整えている
髪がきれいに見える人は、最後に表面を整えているもの。ヘアオイルやバームをほんの少量、手に伸ばしてから表面だけなでて仕上げます。
逆に、オイルやバームを全体にベタッとつけると重く見えやすくなるもの。ポイントは“表面だけ・少量”。これだけでツヤ感が変わります。
“毛先の状態”を放置していない
もうひとつの差は毛先のケア。髪がきれいに見える人は、毛先の乾燥や広がりをそのままにしません。まとまりが出るように整えています。
毛先がバラついていると、それだけで全体がパサついて見えやすくなるもの。髪の印象は“毛先で決まる”と言っても過言ではありません。
髪のきれいさは、特別なケアよりも日々の整え方で変わります。乾かし方、表面の仕上げ、毛先の扱いの３つをまずは意識して、ケアの内容を見直してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼白髪や薄毛の進み具合が悩み…。40代からのヘアケアの正解アプローチ