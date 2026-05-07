【夢庵の最新クーポン】生ビール、お子様うどんセットが″半額″に！公式Xでお得なクーポン配信中《最長6月17日まで》

すかいらーくグループの和食レストラン「夢庵」は、「春のクーポン祭」を開催中です。

公式Xアカウント（＠yumean_PR）で、最長2026年6月17日まで使えるクーポンを配布しています。なお、一部クーポンの有効期間は5月17日までです。

定食が110円引きに

クーポンは20種あります。

目玉は、"半額クーポン"です。

●キリン一番絞り（生）中・380mlジョッキ

659円→329円

●お子様うどんセット

439円→219円

※小学生限定、ドリンクバー付き

●セットドリンクバー

329円〜399円→164円

有効期間が"5月17日まで"と短めのクーポンは3種あります。以下のメニューが対象です。いずれも110円引きになります。

●春の選べるせいろ御飯膳

1649円→1539円

●北海道ジンギスカン定食（御飯・味噌汁付）

1759円→1649円

●桜海老のおろしめかぶそばと春天セット

1429円→1319円

残りの6月17日まで使えるクーポンは、"110円引き"または"55円引き"です。お得な110円引きの対象メニューは以下の4種です。

●上海老天重

1209円→1099円

●ねばとろうどん

1099円→989円

●ひれかつ＆長崎県産あじフライ定食

1539円→1429円

●若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食

1319円→1209円

いずれも店内飲食限定です。期間中は何度でも使えます。

※画像は夢庵の公式Xアカウント（＠yumean_PR）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）