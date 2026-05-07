¡ÖÏ·¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë40Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ï¤á¤ë¤Ù¤½¬´·¡¦¥Ù¥¹¥È3
¸å²ù¤·¤Ê¤¤Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©
¿ÍÀ¸¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¡Ö¼«Ê¬Âè°ì¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¡Ö¼«Ê¬Âè°ì¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥®¥ì¥Ü¡¼Ãø¡¢»ùÅç½¤Ìõ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¦º´Æ£Î¤ºé¡Ë
40Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë½¬´·²½¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×
40Âå¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
Ë»¤·¤µ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÁªÂò¤È½¬´·¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ·¸å¤Î¼Á¤ò·è¤á¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯À¸¤¤ë¡É¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç40Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë½¬´·²½¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ì¾¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤
Ì¾¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡£¡ÖÌ¾¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢À¸¤¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸åÀ¤¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÌ¾¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¡£¡½¡½¡Ø¿ÍÀ¸¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¡Ö¼«Ê¬Âè°ì¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¤è¤ê
¢ ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤òÄê´üÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë
¤ß¤ë¤Î¤À¡£Áò¼°¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤¬Ä¤¼¤Ç²¿¤È¸À¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÖºÇ¤â¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¡ÖºÇ¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤1Æü¤ËÆ¬¤Î¤Ê¤«¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²ñµÄ¤ä¥á¡¼¥ë¤Î¤³¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤è¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢µ²±¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤È¡¢¼«Ê¬¤¬À®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡Ø¿ÍÀ¸¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¡Ö¼«Ê¬Âè°ì¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¤è¤ê
£¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¡ÖÌ¾¾ìÌÌ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡½¡½¡Ø¿ÍÀ¸¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¡Ö¼«Ê¬Âè°ì¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¤è¤ê
¿ÍÀ¸¤Ï¡Ö¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
·ë¶É¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡Ö²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
Ì¾¤òÄÉ¤ï¤º¡¢½ª¤ï¤ê¤«¤éµÕ»»¤·¡¢²áµî¤ò°ÕÌ£¤Å¤±Ä¾¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸«¤¨Êý¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
Ï·¸å¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
40Âå¤Îº£¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¤Íè¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¡Ö¼«Ê¬Âè°ì¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡Ë