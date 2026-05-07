開催：2026.5.7

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 2 - 12 [ドジャース]

MLBの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとドジャースが対戦した。

アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するドジャースの先発投手はタイラー・グラスノーで試合は開始した。

1回裏、1番 ブライス・マシューズ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-0 LAD

2回表、ピッチャー ランス・マクラーズがワイルドピッチでドジャース得点 HOU 1-1 LAD

3回表、ピッチャー ランス・マクラーズがワイルドピッチでドジャース得点 HOU 1-2 LAD、ピッチャー ランス・マクラーズがワイルドピッチでドジャース得点 HOU 1-3 LAD、6番 アンディ・パヘス 8球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 HOU 1-6 LAD

4回表、2番 フレディ・フリーマン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 HOU 1-7 LAD

5回表、6番 アンディ・パヘス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 HOU 1-9 LAD、1番 大谷翔平 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 HOU 1-10 LAD

7回表、9番 アレックス・フリーランド 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 HOU 1-11 LAD

7回裏、6番 ザック・コール 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 2-11 LAD

9回表、6番 アンディ・パヘス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 HOU 2-12 LAD

試合は2対12でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャック・ドライヤーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアストロズのランス・マクラーズで、ここまで2勝3敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.248となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 05:58:09 更新