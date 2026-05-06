春の大型連休は、きょうが最終日です。この連休をふるさと富山で過ごした人のUターンラッシュはきょうも続き、富山駅では、家族との別れを惜しむ人の姿が見られました。



けさの富山駅構内は、スーツケースや大きな荷物を手にした人で混雑し、新幹線の改札口近くでは、見送りに来た人との別れを惜しむ人の姿が見られました。



大学1年生2人組

「友達と遊びに行ったり、買い物に行ったり（しました）」

「大学１年生なので初めての帰省で楽しかった」

「（あすから大学）なんかちょっと嫌だな」





福岡に戻る女性「おいしいお寿司とか、ホタルイカとか、シロエビとか食べました」記者「いかがでしたか？」女性「幸せです、最高です、富山にしかないから、おいしかったです」母親「とにかく元気でいてくれたらうれしいです」女性「マミー お元気で」神奈川に戻る女性「イチゴ狩りとかアウトレット（に行った）。来年も来ます」JR西日本金沢支社によりますと、きょう午後3時の時点で、北陸新幹線東京行きの指定席は「かがやき」が18本中16本で満席、「はくたか」はすべてが満席でした。「はくたか」の自由席も午後に東京着の5本で乗車率100パーセントを超えました。また、富山空港発着の空の便も、きょうは終日混雑して、羽田行きの第2便と第3便のほか、羽田からの第2便と第3便もほぼ満席となりました。あすも羽田行きの第1便が、ほぼ満席となっています。