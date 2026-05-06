地毛が茶髪の生徒に「黒く染めてこい」→理不尽すぎる教師の矛盾した指導に5万人が共感した驚がくの結末【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
地毛が茶色い生徒に「うちは髪染め禁止だぞ！」と教師が注意するも、生徒は「これは地毛です」と反論。それに対し、教師は「髪を黒く染めろ！」と校則に矛盾する指導をする。今回は、5コマギャグ漫画家の伊東(@ito_44_3)さんが描く創作ギャグ漫画『矛盾校則』を紹介するとともに、作者に話を聞いた。
■地毛を黒染め、くせ毛にストパーを強要する教師
近年では、もともと髪色が明るかったり、くせ毛だったりする場合に「地毛証明書」の提出を求める学校も多いが、「昭和はこれが当たり前だったんだよな…」と過去を振り返る人もいる。
■作者の実体験から生まれた、矛盾をうやむやにする教師への皮肉
本作が制作されたきっかけについて、伊東さんは「私の中学時代は、意図がわからない変な校則が多かったからです。髪留めの色にまで指定がありました」と明かす。当時、理不尽なことでも教師に意見することはできなかったという。「最後のオチは、そういう矛盾を『なぁなぁ』で済ます教師陣への皮肉として描きました」と、作品に込めた思いを語る。
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