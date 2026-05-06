「待ってました」18歳フィギュア女子の報告に「うきゃっ」「とっても嬉しいです…！」ファン歓喜の声止まぬ

中井亜美がインスタを開設し、ファンが歓喜した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪の女子フィギュアスケートで銅メダルを獲得した18歳の中井亜美が、公式インスタグラムを開設したことを報告。この知らせにファンが歓喜した。

【写真】「お待ちしておりました！！」中井亜美がインスタ開設 初投稿をチェック

中井は初めての投稿で「アカウント開設することになりました！中井亜美です！よろしくお願いします」と綴ると、5枚の写真を添えた。

1枚目には国際スケート連盟（ISU）アワード2026で最優秀新人賞を受賞した際の写真で、坂本花織が撮影。「かおりちゃん撮影」と記されている。2枚目にはその坂本とミラノ・コルティナ五輪でメダルを手にした写真を載せ、他にはアイスショーで撮影されたものもある。

これには「うきゃっ」「待ってました」「お待ちしておりました！！」「オリンピックでいっぱい笑顔と感動をもらいました！これからも楽しみにしてます」「あみちゃん インスタ開設とっても嬉しいです…！」と、インスタ開設を心待ちにしていたファンから続々と反応が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]