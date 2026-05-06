髭を生やした鳥が大きな口を開けて衝撃の発声？ヒゲドリ
世界には数多くの鳥が生息しているが、野鳥の楽園と呼ばれる中米のコスタリカから驚きの1羽を発見したのでご紹介。中米のホンジュラス東部からパナマ西部にかけて生息する「ヒゲドリ」（Three-wattled Bellbird）は、ビジュアルも鳴き声も衝撃的なカザリドリの仲間。オスの口元からヒゲのような肉垂が3本下がっており、名前の由来にもなっているヒゲは10センチほどの長さに成長する。鳴く時はクチバシを90度くらい開いて溜めを作ってから、耳がキーンとなるような甲高い鳴き声や、ギュインという電子音のような鳴き声を発してメスにアピールする。大きさは約100デシベル（電車が通過する時のガード下くらい）、地球上に生息する鳥の中でもトップクラスと言われており、約800メートル以上離れた場所からでも鳴き声が分かるというから驚きである。
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（Written by 山岸悠也）
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