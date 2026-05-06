[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](富山)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 21 寺門陸

DF 25 安光将作

DF 26 鍋田純志

DF 40 竹内豊

MF 8 松岡大智

MF 9 吉平翼

MF 14 谷本駿介

MF 17 湯之前匡央

MF 28 布施谷翔

MF 34 竹中元汰

FW 39 古川真人

控え

GK 99 原田岳

DF 23 西矢慎平

MF 7 亀田歩夢

MF 20 チョン・ウヨン

MF 33 高橋馨希

MF 48 植田啓太

MF 77 香川太朗

FW 15 坪井清志郎

FW 30 中島裕希

監督

安達亮

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 23 高橋クリス

DF 6 宮崎慎

DF 30 岡英輝

DF 44 林田魁斗

MF 8 森勇人

MF 13 前川大河

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

MF 60 森川裕基

MF 66 禹相皓

FW 77 村上悠緋

控え

GK 1 今村勇介

DF 20 イ・ギサン

DF 35 左合修土

DF 39 原野楼惟

DF 40 高嶋修也

MF 14 石倉潤征

FW 11 佐野竜眞

FW 86 淺田彗潤

監督

大嶽直人