富山vs讃岐 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](富山)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 21 寺門陸
DF 25 安光将作
DF 26 鍋田純志
DF 40 竹内豊
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 17 湯之前匡央
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 39 古川真人
控え
GK 99 原田岳
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 20 チョン・ウヨン
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
MF 77 香川太朗
FW 15 坪井清志郎
FW 30 中島裕希
監督
安達亮
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 23 高橋クリス
DF 6 宮崎慎
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
MF 66 禹相皓
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 35 左合修土
DF 39 原野楼惟
DF 40 高嶋修也
MF 14 石倉潤征
FW 11 佐野竜眞
FW 86 淺田彗潤
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 21 寺門陸
DF 25 安光将作
DF 26 鍋田純志
DF 40 竹内豊
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 17 湯之前匡央
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 39 古川真人
控え
GK 99 原田岳
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 20 チョン・ウヨン
MF 48 植田啓太
MF 77 香川太朗
FW 15 坪井清志郎
FW 30 中島裕希
監督
安達亮
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 23 高橋クリス
DF 6 宮崎慎
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
MF 66 禹相皓
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 35 左合修土
DF 39 原野楼惟
DF 40 高嶋修也
MF 14 石倉潤征
FW 11 佐野竜眞
FW 86 淺田彗潤
監督
大嶽直人