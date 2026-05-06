40・50代は【GUアイテム】をこう着たい！“グレーカーデ”で作る「春夏のおしゃれコーデ」

シンプルなのにどこかおしゃれに見える。 そんな大人コーデに仕上げるなら、スタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は、着まわしやすい【GU（ジーユー）】の「グレーカーディガン」を使った、おしゃれコーデをご紹介します。抜け感と上品さの両立がカギになるかも。

チュールとグレーの甘さバランスが絶妙なコーデ

【GU】「ソフトシアーカーディガンQ」\1,490（税込）

程よく透け感のある素材が軽やかな、グレーのカーディガン。ジーンズと合わせたシンプルな着こなしは、チュールチュニックを挟むだけで一気におしゃれ度がUP！ 甘さとラフさのバランスが絶妙な、大人カジュアルコーデに仕上がります。ボタンの留め外しを工夫して、抜け感を意識してみて。

モノトーンで作るきれいめコーデ

グレー × ブラックの落ち着いた配色は、それだけで大人の品格を感じさせる組み合わせ。コンパクトなグレーカーディガンとワイドパンツでメリハリを作れば、洗練された美シルエットに。リラックス感がありながらもきちんと見えするのも魅力。アクセサリーやきれいめな小物をプラスすれば、オフィスカジュアルやお出かけにも対応できそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。