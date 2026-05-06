お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。かつての交際相手を明かした。

芸歴を問われたくわばたは「あたしが芸歴32年とかになってんの」と告白。「あたしブラマヨとかと同期やねん。ブラマヨ、次課長、野生爆弾…。NSCの13期やから」と説明した。

パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーが「同期の中に女の子がいたら、みんな誰かとくっつくみたいな時期じゃないですか」と切り込むと、くわばたは「私は付き合ってたりもしたし」とぶっちゃけた。

バービーが「えっ！？マドンナ！？取り合い！？」と興奮気味に語ると、「取り合いでもないねん」とくわばた。「言うたら、チャンス大城くんと…、あと飛石連休の藤井（ペイジ）くん」と交際相手も明かしてみせた。

バービーは「それ凄いずっと見てました。SNSで」とニュースをチェックしていたと笑い、くわばたは「でもね、いまだにあたしだけが残っているから、女で。でも当時はほかの女の子で、いまだに残っている男の子も付き合っててんで、ちょこちょこ。学校恋愛みたいなんみんなしていたのを、たまたまあたしが残っていっただけで」と平然と話した。

バービーは「そこでまた2人飛び石しているワケですもんね」と例え、「凄い」と感心した。

さらにくわばたは上京したきっかけは藤井であったと告白。NSC時代に自身は「テディーベア」というお笑いコンビで活動していたが「その時に藤井くんと付き合っていて。そのあと別れて。別れもずっと好きやったのよ。それで藤井くんが俺は東京に行くってなったから、じゃああたしも追いかけて行こうと思って東京行って。ほんでホリプロ入ってん」と振り返った。

バービーは「今で言うストーカー」と驚き、くわばたは「ほんまにストーカーやと思うでこれ」と苦笑した。