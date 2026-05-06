大塚 愛が自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定した。今回全面プロデュースを行なうのは、宮崎県出身のNatsu（読み:なつ）と沖縄県出身のYu（読み：ゆん）による現役女子高生2人組ユニット“Pasmal”（読み：パマル）。

ユニット名である“Pasmal”の由来は、フランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉。そこには“すごく”なくていい「まぁまぁよかった」と言える自分にマルをつけてあげる意味が込められている。

Pasmalの2人は、ユニット名解禁前からSNSで注目を集めていた。2025年11月末、彼女たちが「たかだとたかはし」というアカウント名でTikTokを開始すると、初回投稿動画でいきなり300万回再生を記録。現在はフォロワー数62,000人を誇る注目の存在となっている。宮崎出身のたかはしと沖縄出身のたかだという出身地の違う二人がとあるオーディション会場で出会い意気投合し、「アーティストになる」という2人の共通の夢を叶えるため、現役女子高生ユニットとしてのTikTok活動を開始した。

地方出身者ならではの「東京生活あるある」やティーンならではのユーモア溢れる動画、そしてオーディション合格を目指したリアルなサクセスストーリーを投稿してきたことで、多くのTikTokユーザーから支持を獲得。オーディションに落ち続けても諦めず、三度目の挑戦で共に合格を掴み取った姿が共感を呼んでいる。

先日の投稿では「大物アーティストによるプロデュース」が告知され話題となっていたが、本日ついに大塚 愛によるプロデュースであることが明かされた。

2026年6月6日（土）には大塚 愛が作詞作曲を担当したPasmalのデビュー曲「スマイルん」が各配信プラットフォームにてリリースされる。さらに、7月には2ndデジタルシングル「BULL」のリリースが決定している。

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■大塚 愛コメント全文

プロデュースをやりたいと口にしてから、気づけば長い時間が経ちました。

実際に向き合ってみると、その責任の重さに何度も立ち止まりました。

彼女たちにとって、もっといい形があるのではないかと悩むこともありましたが、

まっすぐな想いで「やりたい」と言ってくれた二人と、この一歩を進むことを決めました。

透明感のある歌声と、飾らないまっすぐさ。

その魅力が、きちんと伝わる形にしていきたいと思っています。

青春の中にある彼女たちの音楽が、同じ世代の皆さんと重なり、ふとした瞬間に “pas mal” ― まぁいい！と思える日々になりますように。

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▲Natsu ▲Yun

■Pasmalコメント全文

Q.6月6日にPasmalとしてデビューが決まった心境

Yun：デビューが決まってこれから多くの方々の前に出るということに緊張もありますが、楽しみも多いです。これから自分が経験したことないことが多くあると思いますが楽しもうという気持ちを持って頑張りたいです。

Natsu：最初にデビューが決まりましたって聞いた時はびっくりしました。2人でのデビューということで、パフォーマンスを2人で合わせることだったり、2人で練習するということの難しさを実感しています。これから2人で活動していくのでもっともっと2人の仲を深めながらレベルを上げていけたらいいなと思います。

Q.デビュー曲『スマイルん』の楽曲について

Yun：この楽曲は明るい曲となっていて、スマイルっていう誰かを笑顔にできるような曲になっています。その歌詞一つ一つのフレーズを表情や歌い方を込めて届けたいと思います。

Natsu：スマイルんはすごく明るい曲で元気をもらえる曲だと思うので、今日ちょっと気分が乗らないなとか、ちょっと落ち込んじゃった日にこの曲を聴いて明るくポジティブな気持ちになってもらいたいと思います。どの年代の方にも聴いていただきたいです。

Q.プロデューサーである大塚 愛への思い

Yun：私たちに曲を書いてくださっていて、私たちに合っている曲になっているので、2人をよく見てくださっていることがすごくありがたいです。私も大塚さんのような明るく元気でパワフルな歌声でパフォーマンスできるようにしたいです。

Natsu：大塚さんは明るい曲からバラードまで幅広いジャンルの曲を歌われていて、どの曲を聴いていも心に響くし、明るい曲だったら元気をもらえるので明るい気持ちになるし、バラードだったらイントロから感動するぐらい1曲1曲に対する思いが込められてると感じました。アーティストとしてすごく自分の信念がある方だと思います。何より音楽が本当に好きなんだなっていうのが伝わる部分も多くあって、私もこれからアーティストとして大塚さんのように、1曲1曲に込められた思いだったりを伝えられるようになりたいです。大塚さんにもリスペクトしてこれからいろんな楽曲に挑戦していきたいです。

Q.2人のアピールポイント

Yun：透き通った透明感のある歌声がアピールポイントです。

Natsu：芯のある強い歌声がアピールポイントです。Yunちゃんとは逆の声を持っていると思います。そこが自分の強みなのかなって思います。

Q.Pasmalの今後の目標

Yun：私がアーティストを目指すきっかけというのが、誰かに夢や希望を与えられるような存在になりたいという思いがあって目指したのでその気持ちを忘れずに、これから2人の楽曲を多くの人に聴いてもらえる大きなライブ会場に立つというのが目標です。

Natsu：私たちPasmalは今の時代では珍しいコンセプトだと思うので、唯一無二の存在になれるように、私たちの個性をどんどん出していきたいと思います。楽曲に対しての取り組み方やパフォーマンスも自分らしさを出せるように頑張っていきたいです。

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■配信シングル「スマイルん」

2026年6月6日(土)配信スタート

レーベル：avex trax