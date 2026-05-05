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知らないと損をする？新NISAで注目のNASDAQ100「神アプデ」と投資戦略

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FP資格を持つ金融系YouTuberのラプトル博士が、「【神アプデ】NASDAQ100が"歴史的進化"！5月1日からのルール変更で今すぐ新NISAで投資すべき！？」を公開した。動画では、5月1日から適用されたNASDAQ100指数のルール変更の全貌と、その背後にある超大型IPOの存在について解説している。



ラプトル博士はまず、NASDAQ100を「金融セクターを除く時価総額上位100社で構成され、赤字企業でも採用される攻めの指数」と定義した。今回のルール変更の目玉として「ファストエントリー」を挙げる。従来は上場から最低3ヶ月の待機が必要だったが、新ルールでは時価総額上位40位以内などの条件を満たせば、最短15営業日（約3週間）で指数に組み入れられる。テスラがS&P500より7年早くNASDAQ100に採用され、株価が約25倍に跳ね上がった事例を紹介し、次世代の超大型企業の成長をいち早く取り込める強みを強調した。



さらに、2つ目の変更点として「フロート（浮動株）要件の撤廃」に言及する。創業者が大半の株を持つ企業でも採用可能となり、代わりに市場の乱高下を防ぐ安全装置「ウェイトペナルティ」が導入されると説明した。ラプトル博士は、このタイミングで大規模なルール変更が行われる理由を「SpaceXやOpenAI、Anthropicといった世界を揺るがす超大型のIPOが控えているからだ」と断言。既存のルールではこれらを取り込むのに時間がかかるため、特例を設けてでもいち早く自市場に誘致したいという商業的な思惑が絡んでいると見解を展開した。



一方で、不安定な企業が早く指数に合流する結果として、値動きが荒くなる「ボラティリティの上昇」や、ロックアップ解除に伴う株価下落、期待先行による割高リスクなど、見逃しがちな注意点も指摘。「極端な意見に振り回されないことが大切」と語った。



最後にラプトル博士は、投資のメインをS&P500や全世界株式に据えつつ、NASDAQ100をサテライトとして全体の10%から20%程度組み込む戦略を推奨。自身のマネープランを踏まえ、次世代の成長を賢く取り入れる堅実な資産形成の重要性を説いて締めくくった。