NBAプレーオフ2026のカンファレンス準決勝が始動…全4シリーズの勝敗予想は？

5月5日（現地時間4日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」は、カンファレンス・セミファイナルがスタートし、2試合が行われた。

イースタン・カンファレンスでは、ニューヨーク・ニックスがフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に137－98で圧勝。一方のウェスタン・カンファレンスは、ミネソタ・ティンバーウルブズがサンアントニオ・スパーズを104－102で下し、シリーズ白星発進している。

翌6日には、イーストのデトロイト・ピストンズとクリーブランド・キャバリアーズ、ウェストのオクラホマシティ・サンダーとロサンゼルス・レイカーズのシリーズ初戦が組まれている。

このラウンドで相手より先に4勝したチームが、カンファレンス・ファイナルへ駒を進めることとなる。『ESPN』の専門家たちによる、カンファレンス・セミファイナル4カードにおける勝敗予想は下記のとおり。



※以降チーム名は略称、カッコ内の数字はシード順

◆■『ESPN』によるカンファレンス・セミファイナル勝敗予想

＜ウェスタン・カンファレンス＞



・サンダー（1）対レイカーズ（4）



サンダー勝利12、レイカーズ勝利0（うち8名が4勝1敗で決着と予想）



※『NBA.com』では4勝1敗でサンダーと予想

・スパーズ（2）対ウルブズ（6）



スパーズ勝利12、ウルブズ勝利0（うち8名は4勝2敗または4勝3敗と予想）



※『NBA.com』では4勝1敗でスパーズと予想

＜イースタン・カンファレンス＞



・ピストンズ（1）対キャバリアーズ（4）



ピストンズ勝利7、キャバリアーズ勝利3（うち9名が4勝3敗で決着と予想）



※『NBA.com』では4勝3敗でピストンズと予想

・ニックス（3）対シクサーズ（7）



ニックス勝利7、シクサーズ勝利4（うち7名が最終第7戦までもつれると予想）



※『NBA.com』では4勝2敗でニックスと予想

【動画】カンファレンス準決勝初日のトップ5プレー集！





