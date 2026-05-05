【サンリオキャラクターズ】「ねむねむシリーズ」からバスタオルとヘアドライタオルが登場！
スケーターより、サンリオのキャラクターをデザインした「ねむねむシリーズ」の「吸水速乾バスタオル」と「吸水速乾ヘアドライタオル」が発売された。
＞＞＞ねむねむ姿のタオルをチェック！（写真13点）
とろんと目を閉じた無防備な表情が愛らしい本シリーズは、毎日のバスタイムや洗顔のひとときに、ほっと一息つけるような安らぎをくれる、無防備な「ねむねむ」表情に癒やされるデザインだ。
ラインナップは、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」。リラックスしてうとうとしている表情（ねむねむ顔）がデザインされている。
バスタオルは広げるとキャラクターがベッドで寝転んでいるような姿に。タオルの中央にデザインされたキャラクターの顔が、タオルバーに掛けたときにちょうど上にくる設計となっているので、掛けるだけでキャラクターがちょこんと顔を出しているような可愛らしいデザインだ。
また、素材には、吸水性と速乾性に優れたマイクロファイバーを採用。表面を「カットパイル仕上げ」にすることで、マシュマロのようにふんわりとした優しい肌触りを実現している。綿素材に比べて水分を素早く吸収するため、こすらずに押さえるだけで水分を拭き取ることができ、ドライヤーの時間を短縮して髪へのダメージを軽減する効果も期待できる。
「バスタオル」は60cm×120cmの大判サイズのため、お風呂上がりはもちろん、お子様のお昼寝ケットや枕カバーとしても活躍してくれる。一方、「ヘアドライタオル」は40cm×100cmと扱いやすいサイズ感で、洗顔時のタオルにぴったり。
どちらも薄手でコンパクトに畳めるため、旅行やジム、プールなどへの持ち運びにも便利だ。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665861
＞＞＞ねむねむ姿のタオルをチェック！（写真13点）
とろんと目を閉じた無防備な表情が愛らしい本シリーズは、毎日のバスタイムや洗顔のひとときに、ほっと一息つけるような安らぎをくれる、無防備な「ねむねむ」表情に癒やされるデザインだ。
ラインナップは、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」。リラックスしてうとうとしている表情（ねむねむ顔）がデザインされている。
バスタオルは広げるとキャラクターがベッドで寝転んでいるような姿に。タオルの中央にデザインされたキャラクターの顔が、タオルバーに掛けたときにちょうど上にくる設計となっているので、掛けるだけでキャラクターがちょこんと顔を出しているような可愛らしいデザインだ。
「バスタオル」は60cm×120cmの大判サイズのため、お風呂上がりはもちろん、お子様のお昼寝ケットや枕カバーとしても活躍してくれる。一方、「ヘアドライタオル」は40cm×100cmと扱いやすいサイズ感で、洗顔時のタオルにぴったり。
どちらも薄手でコンパクトに畳めるため、旅行やジム、プールなどへの持ち運びにも便利だ。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665861
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優