スプレー芸で人気のスカチャン・ヤジマリーが３日、ＹｏｕＴｕｂｅで「スプレー詐欺にあった」と無念の報告を行った。

スプレー缶を腰につけてシューっとやる芸で人気のヤジマリーは、スプレー代だけで月６〜８万円かかっているといい、心配した相方のみやが「こんなサイトを見つけた」といってＵＲＬを送ってきたという。

ヤジマリーがそのサイトをクリックすると、いつも使っている８００円から１０００円するコールドスプレーが「２本で６０円」という超破格で販売されていた。

「おったまげた」というヤジマリーは迷うことなく２００本を購入。だがクレジットカードの番号や住所を入力し確定ボタンを押すも何度押してもエラーとなってしまい、購入できず。そして翌日「海外でカードが不正利用されまくっていた」という。

詐欺サイトで「２０数万円使われていた」といい、すぐにカードを止めて警察へ。だが取調室に連れて行かれ「なぜ２００本も購入しようとしたのか？」と警察官から逆に取り調べを受けることになったという。「詐欺にあっていないのに詐欺にあったといって、お金を取ろうとする人もいる」といい、警察の行動には理解を示したヤジマリーはピクリとも笑わない警察官の前で必死にスプレーを使ったネタを披露し、無事に「詐欺と認められてお金が返ってきた」と振り返っていた。