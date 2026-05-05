ジーニッシュマニキュア夏コレクション登場♡きらめく限定4色に注目

ジェル風仕上がりとワンコート60秒速乾*で人気のジーニッシュマニキュアから、2026年夏コレクションが5月15日（金）に登場します。今季のテーマは“My Hidden Gem”。夏の陽ざしにきらめく貝殻や、心惹かれる小さな宝物をイメージした全4色がラインナップ。指先にさりげない個性と涼やかな輝きをまとえる、注目の新作コレクションです。

夏気分高まる限定4色ラインナップ

「ジーニッシュマニキュア」夏コレクションは、各8mL・1,210円（税込）。爽やかさとみずみずしさを感じる4色がそろいます。

No.157 NACRE（ナクレ）



暖かなシェルの艶めきを宿した水光ミントブルー。透明感たっぷりで、涼しげな手元を演出します。

No.158 ROSY LAGOON（ロージーラグーン）



水中のサンゴのように多色ラメがきらめくローズブラウン。落ち着き感の中に華やかさを添えるカラーです。

No.159 PINKY PERLE（ピンキーペルル）



陽光を受けた水面の輝きを映すパールピンク。やわらかなフェミニンさを楽しみたい方におすすめ♡

No.160 GEM（ジェム）



ひと夏の感情のときめきがカラフルに輝くモーブグリッター。主役級の存在感で、夏ネイルを盛り上げます。

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速乾＆ジェル風仕上がりも魅力

ジーニッシュマニキュアは、忙しい毎日にうれしいワンコート60秒速乾*タイプ。乾くまで待つストレスを軽減しながら、ぷっくりとしたジェル風のツヤ感を楽しめます。

セルフネイル派の方でも塗りやすく、ムラになりにくいのが人気の理由。1色でシンプルに仕上げても、ラメカラーと組み合わせてアレンジしても素敵です。

夏のサンダルコーデに合わせたペディキュアにもぴったりです♪

*60秒速乾：ワンコート

発売日＆ノベルティ情報

発売日は5月15日（金）。12時より公式オンラインショップにて販売開始、PLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ&トルぺなど全国のバラエティストアでも順次発売されます。※店舗により展開時期が異なります。

さらに、公式オンラインショップでは夏限定4色のうち2点以上購入すると、シェルフレークパーツをプレゼント。

ネイルアレンジに涼やかな輝きを添えてくれる、この時期だけの特別なノベルティです。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

まとめ

ジーニッシュマニキュアの夏コレクションは、指先から季節感を楽しみたい方にぴったりの全4色。

爽やかさ、上品さ、華やかさと、それぞれ違った魅力が詰まっているので、その日の気分で選ぶ楽しさも広がります。

速乾＆高ツヤ仕上げで使いやすさも抜群。数量限定ノベルティもあるので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡