ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手に、テレビ関係者から大きな注目が集まっている。

「りくりゅう」の2人は4月28日、記者会見を開き、現役引退を正式に報告。国民的な人気を誇るペアの引退となり、多くのファンから驚きの声が上がっている。そんな2人に対して、テレビプロデューサーたちが猛烈なオファーを繰り広げているところだとか。

「スポーツやニュース番組だけでなく、バラエティー番組のプロデューサーたちも『りくりゅう』にオファーを行っています。圧倒的な知名度と好感度を誇っているので、番組に出演してもらえれば視聴率アップは間違いないですからね。すでに、『それSnow Manにやらせて下さい3時間SP』（TBS系）に出演しましたが、放送後にはSNSなどで大反響を呼びました。他の人気バラエティー番組もオファーを行っているようです」（民放関係者）

もし、「りくりゅう」がテレビ番組に出演するようになれば、身近に2人の姿を見られることになりファンもうれしいはずだ。ただ、2人が頻繁にバラエティー番組に出演する可能性は低いのではないかと、民放キー局の編成担当者が明かす。

「三浦さんと木原さんは、アイスショーのプロデュースに今後は力を入れていくようです。また、指導者としてコーチングを学ぶことになり、テレビに出演している暇はないと言われています。2人とも明るい性格ですが、あまりテレビのバラエティー番組で活躍できるタイプでもないです。番組からのオファーは多いようですが、積極的に出演することはなさそうです」

また、テレビ番組で活躍する元アスリートは多いが、「りくりゅう」はあえてその選択をしないだろうと、他のテレビ関係者が解説する。

「フィギュアスケート選手は、バラエティー番組に進出しないケースが多いです。これまでも、羽生結弦さんや浅田真央さんは、積極的には出演していません。フィギュアスケート選手の場合は、引退後もアイスショーなどの活躍の場が多く、無理にテレビ出演して稼ぐ必要もないです。りくりゅうの2人も、まったく番組に出演しないわけではないと思いますが、企画内容などをしっかりと確認してから、取捨選択するでしょう」

「りくりゅう」の活躍を見るためには、アイスショーに行く方が間違いなさそうだ。