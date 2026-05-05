マノロ ブラニクのサンダル新作登場♡夏を彩るタイムレスな名品コレクション
マノロ ブラニクから、今季のサマーサンダルコレクションが登場しました。伝統と革新を軽やかに行き来するデザインは、モダンでありながら時代を超えて愛される美しさが魅力。鮮やかなカラーや繊細なクラフツマンシップが息づく一足は、この夏の装いをぐっと格上げしてくれます。上質を知る大人女性にこそおすすめしたい注目ラインです♡
南仏ムード漂う華やかサンダル
コート・ダジュールの開放感あふれる夏を思わせるシリーズは、フランス語で“生きる喜び”を意味するジョワ・ド・ヴィーヴルの空気感を表現。
レースアップスタイルやウーブンデザインに、赤や青の鮮やかなカラーが映える印象的なラインです。
MAURA／マウラ Heel1cm B.RED
価格：185,900円（税込）
MAURA／マウラ Heel1cm BLACK
価格：185,900円（税込）
MAURA／マウラ Heel1cm L.BLUE
価格：185,900円（税込）
KENITRA／ケニトラ Heel1cm D.RED*TURQUOISE
価格：136,400円（税込）
フラットに近いヒール高で歩きやすく、リゾートからタウンユースまで幅広く活躍します。
BAMBI WATERのガードル付きリラックスパンツ♡1枚で叶う美ボディ新作
職人技が光るアートなデザイン
アンデスの雄大な自然やペルーの伝統技術から着想を得たシリーズも見逃せません。織りのテクスチャーやジグザグのラフィア使いなど、手仕事のぬくもりとモダンさが絶妙に融合しています。
MOREMU／モレミュー Heel5cm B.YELLOW
価格：163,900円（税込）
BRAVA／ブラヴァ Heel1cm M.BLUE
価格：191,400円（税込）
自然素材を感じさせる軽やかさがありながら、都会的な洗練も漂う一足。シンプルな夏服に合わせるだけで、コーディネートの主役になります。
エレガンス薫る華麗なバックルサンダル
MAYJOUSAN／メイジュサン Heel7cm MINT GREEN
価格：260,700円（税込）
MAYJOUSAN／メイジュサン Heel7cm BROWN
価格：260,700円（税込）
クラシックな魅力を再解釈したサテンシリーズには、スクエア型のクリスタルストーンバックルを採用。上品なきらめきが足元を華やかに彩ります。
高めヒールで女性らしいシルエットを演出し、パーティーシーンや特別なお出かけにもぴったりです。
まとめ
マノロ ブラニクの最新サンダルコレクションは、履くだけで気分まで高めてくれる特別な存在。
華やかさ、快適さ、クラフツマンシップのすべてを兼ね備えたラインナップは、この夏のワードローブを豊かにしてくれます。
POPIN開催中の伊勢丹新宿店、GINZA SIX店、東京ミッドタウン店、松屋銀座店、日本橋三越本店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、松坂屋名古屋店、阪急うめだ本店で、ぜひ実際にチェックしてみてください♪