200円以下ってホント！？【シャトレーゼ】ちょっと甘いものが欲しい時に◎「個包装スイーツ」

甘いものが食べたくなったときや、手土産にもおすすめの「個包装スイーツ」。気軽に渡したい手土産や自宅で食べる際には、200円以下なのにこだわりを感じられる【シャトレーゼ】の商品がおすすめです。今回は、洋菓子・和菓子をピックアップしました。

リニューアルしてさらに美味しく

「発酵バターの窯焼きパイ」シリーズは、さつまいも・かぼちゃ・あずきの3種類から選べて、1個\129（税込）。もともと「田舎パイ」という商品名で販売されていた商品ですが、今回のリニューアルによって発酵バターの風味が際立つ仕上がりに変わっているよう。大人から子どもまで、年齢を問わず愛される人気商品です。

高コスパスイーツの代名詞

こちらは「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。シュー生地の中には、ホイップクリームとカスタードクリームがたっぷり入っているにも関わらず、価格は1個\108（税込）という驚きの安さです。北海道産純生クリームを100%使用したクリームは、@mame48goさんいわく「軽すぎないしっかりミルク感」とのこと。手頃な価格で贅沢な味わいを楽しめます。

この時期だけの季節限定品

季節限定で販売されている「手摘みよもぎの草餅」。3月～5月が旬の草餅は、季節感を楽しみたいときにぴったり。よもぎの緑が映えるもっちりとした生地と、自家炊き粒あんのやさしい甘みに、ほっとひと息つきたくなる一品です。価格は1個\140（税込）。

200円以上だけど気になる！ 話題の新商品

最後に紹介するのは、新商品「クレームドフロマージュ」。クリームチーズをパン生地で包んだもので、まるでチーズケーキを食べているようなコクが特徴のよう。価格は\205（税込）と、200円をややオーバーしていますが、@mame48goさんが「気軽に食べられるのに、どこか贅沢な気分にさせてくれる」と絶賛するクオリティを楽しめます。

【シャトレーゼ】の「個包装スイーツ」は、和菓子も洋菓子も豊富に揃っているため、そのときの気分に合わせて選べるのが魅力。200円以下でも十分満足できそうです。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる