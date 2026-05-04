ヨーロッパリーグではベスト4まで勝ち進み、準決勝1stレグでは同じイングランドのアストン・ヴィラに1-0で勝利したノッティンガム・フォレスト。そのチームで中心的役割をこなすのがMFエリオット・アンダーソンだ。



今夏にはマンチェスターの両クラブなどビッグクラブが関心を寄せていて、その移籍金は1億ポンドに達するとの見方もある。



そんなアンダーソンの成長を複雑な思いで見ているのがニューカッスルだ。アンダーソンはニューカッスルのアカデミーで育ってきた選手だが、2024年にノッティンガム・フォレストへと手放している。





当時のニューカッスルはプレミアリーグの『収益性と持続可能性に関する規則（PSR』に抵触する恐れがあり、緊急的な措置として選手を放出する必要に迫られた。ニューカッスルとしても本意ではなかっただろうが、アンダーソンを3500万ポンドでノッティンガム・フォレストへ売却している。ニューカッスル地元メディア『Newcastle World』は、まだ23歳と若いアンダーソンが今後10年近くトップレベルで活躍する姿を見なければならないとニューカッスル側の心境を伝えていて、アンダーソンの成長ぶりは予想以上だったか。「アンダーソンはまさに逸材だ。セントラルMFとしての居場所を見つけ、今夏のW杯ではイングランド代表でも重要な役割を果たすだろう。ニューカッスルは真のタレントを失ったのだ。アンダーソンのパフォーマンスを見るのは、それは耐え難い苦痛となるだろう」ニューカッスルに残っていた場合にアンダーソンが今と同じくらいの選手に成長していたかは分からないが、今の実力ならばニューカッスルの中盤でも主力となっていたに違いない。