ニューカッスルとしては複雑？ 2024年に手放したE・アンダーソンが今やトップクラスのMFに「真のタレントを失った」
ヨーロッパリーグではベスト4まで勝ち進み、準決勝1stレグでは同じイングランドのアストン・ヴィラに1-0で勝利したノッティンガム・フォレスト。そのチームで中心的役割をこなすのがMFエリオット・アンダーソンだ。
今夏にはマンチェスターの両クラブなどビッグクラブが関心を寄せていて、その移籍金は1億ポンドに達するとの見方もある。
そんなアンダーソンの成長を複雑な思いで見ているのがニューカッスルだ。アンダーソンはニューカッスルのアカデミーで育ってきた選手だが、2024年にノッティンガム・フォレストへと手放している。
ニューカッスル地元メディア『Newcastle World』は、まだ23歳と若いアンダーソンが今後10年近くトップレベルで活躍する姿を見なければならないとニューカッスル側の心境を伝えていて、アンダーソンの成長ぶりは予想以上だったか。
「アンダーソンはまさに逸材だ。セントラルMFとしての居場所を見つけ、今夏のW杯ではイングランド代表でも重要な役割を果たすだろう。ニューカッスルは真のタレントを失ったのだ。アンダーソンのパフォーマンスを見るのは、それは耐え難い苦痛となるだろう」
ニューカッスルに残っていた場合にアンダーソンが今と同じくらいの選手に成長していたかは分からないが、今の実力ならばニューカッスルの中盤でも主力となっていたに違いない。