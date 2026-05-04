東京ばな奈×ディズニーが阪急うめだ本店へ♡限定スイーツ＆雑貨が勢ぞろい

東京ばな奈とディズニーが贈る人気シリーズ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が、2026年4月29日(水祝)～5月11日(月)まで阪急うめだ本店に期間限定で登場します。話題のスイーツはもちろん、毎日使いたくなる雑貨まで豊富にラインナップ。思わず笑顔になる愛らしいデザインと、おいしさに包まれる特別なイベントです♡ゴールデンウィークのおでかけ先にもぴったり。

会場限定で楽しめる注目スイーツ

4月29日(水祝)～5月11日(月)は『ベイマックス/アップルケーキ』を販売。4個入881円、8個入1,761円です。りんごジャムとミルククリームをふわふわスポンジで包み、6種類の絵柄がランダムで楽しめます。

同期間に『ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド』も登場。8枚入1,188円、スペシャル缶12枚入2,160円。映画『ファンタジア』公開85周年を記念した特別感あふれる一品です。

さらに5月5日(火祝)～5月11日(月)は関西初登場『チップ＆デール/バニラチョコレートサンド』を販売。8枚入1,188円、スペシャル缶12枚入2,181円。夏気分あふれるパッケージにも注目です。

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持ち歩きたくなる限定雑貨も豊富

ベイマックス/エコバッグ

ベイマックス/バスタオル

ベイマックス/ステンレスタンブラー

ベイマックス/クリアポーチ

ベイマックスデザインの雑貨は、『エコバッグ』1,201円、『バスタオル』1,980円、『ステンレスタンブラー』1,980円、『クリアポーチ』880円。毎日使える実用性と可愛さを兼ね備えています。

ファンタジア/スプーンセット

『ファンタジア/スプーンセット』は2,601円。幻想的な世界観が詰まったギフトにもおすすめのアイテムです。

チップ＆デール/クリアメッシュバッグ

チップ＆デール/クリアメッシュポーチ

チップ＆デール/フェイスタオル

チップ＆デール/アクリルキーホルダー

チップ＆デールシリーズは、『クリアメッシュバッグ』2,090円、『クリアメッシュポーチ』1,375円、『フェイスタオル』1,351円、『アクリルキーホルダー』851円。

レジャーや夏のおでかけにも活躍しそうなラインナップです♪

催事情報をチェック

会場は「Disney THE MARKET 2026 in 阪急うめだ本店」9階催場。営業時間は10時～20時、最終日のみ17時閉場です。

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。

まとめ

東京ばな奈とディズニーの世界観がぎゅっと詰まった今回の期間限定ショップは、スイーツ好きにもキャラクター好きにもたまらない内容です。自分へのご褒美にはもちろん、手土産やギフトにもぴったり。

限定デザインはこの機会ならではなので、気になる方はぜひ早めに足を運んでみてくださいね♡心ときめく出会いが待っています。