犬が『人に話しかけている』サイン５選

犬が人に話しかけているとき、ある特定のサインを見せます。犬が話しかけている時の行動や仕草を把握し、愛犬から話しかけられているとき、いち早く気づいてあげましょう。

1.目の前でじっと見つめる

犬は相手に話しかけているとき、その人をじっと見つめて気づいてもらおうとします。視界に入る位置まで近づいてきて、顔を覗き込むようにじっと見つめてきたり、隣にやってきて見上げてくることもあるでしょう。

このように、目の前、あるいは隣でじっと見つめてくるときは、何か訴えているサインなので「どうしたの？」と優しく声をかけ、その後のアクションから要望を汲み取ってください。

2.前足でちょんちょんと触れる

犬は「ねぇねぇ」と話しかけようとしているとき、相手の注意を引くための行動をとることがあります。その1つとして、前足でちょんちょんと相手に触れて気を引く方法をとる犬はとても多いです。

何度もちょんちょんと触れて話しかけているのに、なかなか自分の方を見てくれないと、より強引に腕を引っ張るように力を入れてみたり、無理やり膝の上に体を割り込ませてきたりすることもあるでしょう。

3.鼻をツンと体に当ててくる

犬が鼻をツンと体に当ててくる行動には、「大好き」や「甘えたい」という気持ちが隠されています。

同時に、「かまってほしい」「お話ししたい」という意図で鼻をぶつけてくることもあるので、「甘えたいのかな？」「何かしてほしいことがあるのかな？」とサインを見逃さないようにしましょう。

4.何度も同じ行動を繰り返す

食器を何度も覗きに行ってみたり、トイレと飼い主の間を行ったり来たりしてみたり……。このように同じ行動を何度も繰り返しているときは、その場所に何か伝えたい事項があるのかもしれません。

「飼い主さん、そろそろお腹が空いたよ」「飼い主さん、さっきおしっこしたから掃除して」など、話しかけている可能性があるので、愛犬が何を伝えたがっているのか、行動から考えてみましょう。

5.「くーん」「ふんふん」と高めの声を出す

犬の基本的なコミュニケーション方法といえば、鳴き声です。家庭犬として過ごしている犬の多くは、無駄吠えをしつけられているので、常に吠えたり鳴いたりしてコミュニケーションをとる犬は少ないでしょう。

しかし、なかなか飼い主に気持ちが伝わらないときは、直接的に「くーん」「ふんふん」といった少し高めの声を出して話しかけることがあります。

犬と信頼関係を深める方法

犬と信頼関係を深める方法はいくつかありますが、中でも犬の出しているサインを正確に汲み取り、そこから適切に対応することで「この人は信頼できる」「自分の気持ちを理解してくれる」と認識してもらえます。

犬は日常の至る場面でさまざまなサインを出しています。「甘えたい」「かまってほしい」「退屈」「遊びたい」「お腹が空いた」など、犬の見せる行動や仕草からどのような心理状態なのかを読み取る努力をしましょう。

犬のボディランゲージの事例を調べてみたり、普段から愛犬の行動パターンや表情を観察し、「この行動をするときは、これを訴えていることが多い」と分析してみてください。

まとめ

犬が人に話しかけているときは、さまざまなコミュニケーション方法を駆使して気持ちを伝えてくれています。飼い主や周りの人は、その行動や仕草から、犬が何を訴えているのかを汲み取り、対応してあげましょう。