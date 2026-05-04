元テレビ朝日社員の玉川徹氏は4日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金午前8時）に生出演。月曜と金曜にそれぞれコメンテーターを担当する俳優石原良純（64）と元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）との「本当の仲」を語る様子が、VTRで紹介された。

玉川氏は先週末、福島・郡山市で行われたKFB福島放送開局45周年イベントのトークショーに、番組MCを務めるフリーアナウンサー羽鳥慎一と参加。番組は冒頭で、その様子が放送された。その際、「大盛り上がりの中、話題にのぼったのが…コメンテーター陣の仲の良さについて」のナレーションに続いて、羽鳥が曜日コメンテーターとの仲について、玉川氏に問う場面が流れた。

玉川氏は、出演者が時折激論となることも多いパネル企画の中で、良純や一茂と意見が対立し、時に言い合いのような形になることもある。羽鳥はそうしたシーンを念頭に置いてか「仲はいいですよね。良純さんも、仲いいですよね」と確認するように質問した。

玉川氏は「仲はいいですよ。悪いと思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが」と述べたが、羽鳥は「私自体は思いますよ。仲いいのかな、この人たちって」と懐疑的な見方を示したが、玉川氏は「（放送が）終わった瞬間、笑いながら帰っていますけどね」と、強調した。

その上で「やっぱり、良純さんも一茂さんもプロだから。その（生放送の）2時間と、その後は違う。むしろ、役割を演じているところもあるんですよね」とも述べ、「不仲」を一貫して否定した。

ただ、羽鳥に「演じていると思っていいんですよね」と確認されると、玉川氏は「ちょっと違うかもしれないな〜」と思わせぶりに応じるシーンも。羽鳥は「今日は（仲がいいのとは）違うんじゃないかなと思うときがあるんですよね。良純さんと玉川さん、今日は本当にけんかしているんじゃないかって」と本音を明かし、その様子を笑いながら見つめる良純の表情が、ワイプ画面で映されていた。