タグ・ホイヤー新作♡パステルカラーが映える注目ウォッチ登場

タグ・ホイヤーから、人気コレクション「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」の新作パステルシリーズが登場します。モータースポーツの躍動感を受け継ぎながら、やわらかなパステルカラーで現代的にアップデート。スポーティさと上品さを兼ね備えたデザインは、日常使いにもぴったりです。春夏の手元を爽やかに彩る注目ウォッチをご紹介します♡

パステルカラーで魅せる軽快モデル

軽量で快適なTHポリライト製ケースを採用した3モデルは、アクティブに楽しみたい方におすすめ。ケース径はすべて38mm、100m防水仕様です。

WBY1163.FT8113

価格：286,000円

パステルブルーダイヤル×パステルブルーラバーブレスレット。透明感あふれる爽快な印象。

WBY1164.FT8114

価格：286,000円

ベージュダイヤル×ベージュラバーブレスレット。やわらかなニュアンスカラーで上品に。

WBY1165.FT8115

286,000円

パステルピンクダイヤル×パステルピンクブレスレット。可憐で華やかな存在感が魅力。

スポーティなラバーストラップながら、洗練された色使いで女性の手元にも自然になじみます。

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上質感を高めるステンレスモデル

よりラグジュアリーな雰囲気を楽しみたいなら、ステンレススティールケース＆ブレスレットモデルがおすすめです。ケース径38mm、100m防水仕様。

WBY111B.BA0042

価格：407,000円

パステルグリーンダイヤル。爽やかなカラーに上品な輝きを添えた一本。

WBY111C.BA0042

価格：407,000円

パステルブルーダイヤル。クリーンで知的な印象が魅力です。

サンドブラスト加工を施したケースと3連ブレスレットが、カジュアルさの中に大人の気品をプラスしてくれます。

ソーラーグラフで快適な毎日へ

全モデルに搭載されたTH50-00ソーラーグラフムーブメントは、自然光や人工光で充電可能。直射日光を1分受けるだけで約1日駆動し、約40時間の光照射でフル充電が完了します。

完全な暗闇でも最大約10か月駆動し、止まっても10秒の光で再始動。機能性も頼れる一本です。

手元から始める新しい季節感

タグ・ホイヤーらしいスポーティなDNAに、やさしいパステルカラーを掛け合わせた今回の新作。存在感がありながらも軽やかで、ファッションに取り入れやすいデザインが魅力です。

きれいめスタイルにもカジュアルコーデにも合わせやすく、毎日の手元をぐっと洗練された印象に。春夏の相棒ウォッチとして、ぜひチェックしてみてください♡