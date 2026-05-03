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愛染堂勝鬘院（大阪市天王寺区）で6月30日～7月2日、大阪三大夏祭りの一つ「愛染まつり」が開かれる。同祭を盛り上げる「愛染娘」を募集している。



愛染娘は、愛染まつりの広報活動や、宝恵かごに乗ってのパレード参加、祭り期間中のお守りの授与などを行う。応募資格は18歳以上の健康な女性。6月7日に面接（2次審査）、6月14日にオリエンテーション、6月18日にマスコミ各社への広報活動をそれぞれ予定する。採用人数は8人。応募締め切りは5月19日。



昨年の愛染娘を務めた寺島美佳さんと羅本茉未さんが取材に応じた。寺島さんは「愛染娘の活動を終えた後も、OGとして正月の御朱印づくりなど、貴重な体験をさせていただいた。地元の奈良で親善大使を務めているが、愛染娘で人前に出た経験が生かされている」と話す。羅本さんは「歴史あるお寺とご縁をいただいた。滋賀県の配信番組に出演したが、愛染娘をきっかけに人前に出ることが好きになった」と話した。