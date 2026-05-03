小さな子犬と超大型犬が一緒に遊んだら…？体の大きさが違いすぎる2匹の微笑ましい交流が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破しています。

【動画：極小子犬と40キロの超大型犬が『一緒に遊んだ』結果→とんでもなく尊い『サイズ差』】

子犬と超大型犬が一緒に遊んだら…

TikTokアカウント「koa.1024」に投稿されたのは、チワワの「コア」くんとお姉さん犬が一緒に遊んだ時の様子です。お姉さん犬は体重が40kgもあるバーニーズマウンテンドッグなので、コアくんとは全然体の大きさが違います。そんな2匹がどんな風に遊ぶのかというと…？

お姉さん犬が前足をぴょんぴょんさせて遊びに誘ったら、コアくんは猛スピードでダッシュ！「捕まえられるものなら、捕まえてみろ～っ」とばかりに、小さな体で元気いっぱいに駆け回る姿が可愛らしいです。

超大型犬の優しくて賢い行動

お姉さん犬は追いかけっこをしようとはせず、コアくんが走るのをやめてからお顔を近づけて、クンクンと匂いを嗅いだそう。そしてコアくんがぴょんっとジャンプしてじゃれつこうとしたら、サッと華麗に避けた後で「これで遊ぼう」と足元にあったぬいぐるみをくわえたとか。

どうやらお姉さん犬は、自分たちのサイズや力の差は、本気で追いかけっこをしたりじゃれ合って遊んだりしたら危険なレベルだということを理解していて、ぬいぐるみで遊ぶことを提案してくれたようです。その気遣いに、優しさと賢さを感じます。

仲良く楽しく遊ぶ姿が尊い！

そしてお姉さん犬がぬいぐるみを控えめにブンブン振って見せると、コアくんはますますハイテンションに！その後もぬいぐるみに飛びついたり部屋の中を走り回ったりして、とても楽しそうに遊んでいたとのこと。

どんなに体の大きさに差があっても、相手を気遣う優しさと元気があれば、仲良く楽しく遊べるのかもしれませんね。コアくんとお姉さん犬の尊い姿は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い」「仲良い」「大きさ違いすぎてｗ」「チワワちゃんだけが早送りに見えるｗ」「私も仲間に入りたいなぁ」といったコメントが寄せられています。

コアくんとお姉さん犬の仲良しで可愛い姿をもっと見たい方は、TikTokアカウント「koa.1024」をチェックしてくださいね。お兄ちゃん犬や同居猫さんとのやり取りにも、笑顔と癒しをもらえますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「koa.1024」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。